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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte hayatınıza yön verecek 7 tüyo

On binlerce adayı kara kara düşündüren döneme girildi. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına göre hangi bölümü ve üniversiteyi tercih edeceklerini düşünüyor. Uzmanlardan öğrencilere önemli tavsiyeler geldi. İşte üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken yedi madde...

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte hayatınıza yön verecek 7 tüyo
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:30

sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren adaylar için yeni maraton başladı. Uzmanlar, üniversite tercihinde göz önünde bulundurulması gerekenleri şöyle anlattı: "Adayların önce kendi ilgi alanlarını ve gelecekte nerede olmak istediklerini belirlemeleri gerekiyor. Hangi derslerde başarılı olduklarını, hangi alanlarda çalışmaktan keyif aldıklarını ve uzun vadede kendilerini nerede görmek istediklerini sorgulamak, bilinçli bir tercih yapmanın temelini oluşturuyor."

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte hayatınıza yön verecek 7 tüyo

BAŞARI SIRALAMANIZI KILAVUZ EDİNİN

"Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken sadece puana değil, asıl olarak başarı sıralamasına odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Kadir Has Üniversitesi rehber öğretmenleri, adayların listelerini sıralarının biraz üzerinde, tam ortasında ve altında bölümleri içerecek şekilde geniş tutmalarını öneriyor. Böylece yerleşme şansı önemli ölçüde artabiliyor."

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte hayatınıza yön verecek 7 tüyo

ŞEHİR, KONUM VE ULAŞIM İMKÂNLARINI ARAŞTIRIN

"Üniversitenin bulunduğu şehirdeki ulaşım, konaklama, sosyal ve kültürel imkânlar; öğrencilik hayatını derinden etkileyen unsurlar. Uzmanlar, adayların tercih edecekleri üniversitenin şehir içindeki konumunu, toplu taşıma imkanlarını ve yaşam maliyetlerini mutlaka araştırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Mümkünse kampüs ziyaretleri yaparak ortamı yerinde görmek de oldukça faydalı."

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte hayatınıza yön verecek 7 tüyo

YURT DIŞI İMKANLARINI GÖZDEN KAÇIRMAYIN

"Erasmus ve benzeri uluslararası değişim programları, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kadir Has Üniversitesi rehber öğretmenleri, adayların tercih edecekleri üniversitenin yurt dışındaki anlaşmalı kurumlarını ve bu programlara katılım şartlarını detaylıca incelemelerini öneriyor."

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte hayatınıza yön verecek 7 tüyo

AKADEMİK KADRO VE BAŞARILAR YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR

"Tercih edilecek bölümlerin akademik kadrosu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve üniversitenin ulusal ve uluslararası başarıları, tercih sürecinde önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Kadir Has Üniversitesi uzmanları, adayların üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini, akreditasyonlarını ve araştırma alanındaki güçlü yanlarını mutlaka sorgulamalarını tavsiye ediyor."

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte hayatınıza yön verecek 7 tüyo

SOSYAL YAŞAM VE KAMPÜS İMKANLARINI ES GEÇMEYİN


"Üniversite yalnızca akademik bir kurum değil; aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı. Öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlikler, spor alanları ve kütüphane imkanları; gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve sosyal ağ kurmalarına katkı sağlıyor. Kadir Has Üniversitesi uzmanları, kampüs yaşamının gençlerin özgüveni açısından önemli bir deneyim olduğunu belirtiyor."

"Üniversitenin mezunlarının hangi sektörlerde çalıştığı, iş bulma hızları ve kariyer merkezi hizmetleri de tercih sürecinde kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, adayların mezunlarla iletişim kurarak deneyimlerini dinlemesini ve üniversitenin kariyer merkezinin sunduğu destekleri araştırmasını öneriyor.

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Telefonu ve sosyal medyayı bıraktı, YKS'de derece yaptı
2025 YKS TYT puanı ile hangi bölümler tercih edilebilir?
ETİKETLER
#yks
#Üniversite Tercihi
#Başarı Sıralaması
#Öğrencilik Hayatı
#Akademik Kadro
#Kariyer Merkezi
#Eğitim
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