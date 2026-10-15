Üniversiteler yarın tatil mi? 16 Ekim cuma günü özel ve devlet üniversitelerinde ders işlenecek mİ? İstanbul, İstanbul Teknik ve Marmara üniversitesi tatil mi?

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından 15 Ekim Perşembe günü bazı üniversitelerde eğitime ara verildi, bazı yükseköğretim kurumlarında ise dersler çevrim içi yapılmaya başlandı. Yağışların devam etmesiyle birlikte öğrenciler, 16 Ekim Cuma günü üniversitelerin tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 16 Ekim üniversiteler tatil mi, yarın üniversitelerde ders var mı? Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi 16 Ekim cuma günü ders işlenecek mi? İşte detaylar...

16 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitelerde 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü bazı üniversiteler eğitime ara verirken bazıları uzaktan eğitim kararı aldı.

Ancak İstanbul genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan ortak bir tatil kararı bulunmuyor. 16 Ekim Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağı, üniversitelerin kendi yönetimleri tarafından alınacak kararlara göre netleşecek.

Bu nedenle öğrencilerin, kayıtlı oldukları üniversitenin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.



VALİ DAVUT GÜL'DEN ÜNİVERSİTELER İÇİN TATİL AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların 16 Ekim cuma günü tatil olduğunu açıkladı.

Vali Gül, üniversitelerle ilgili tatil kararının yükseköğretim kurumlarının kendi yönetimlerine bırakıldığını belirtti. Üniversitelerin mevcut koşulları değerlendirerek eğitime ara verilip verilmeyeceğine kendilerinin karar vereceğini ifade etti.

Bu açıklamanın ardından 16 Ekim Cuma günü için gözler üniversitelerin rektörlüklerinden gelecek duyurulara çevrildi. Her üniversitenin eğitim takvimi ve uygulaması farklı olabileceği için öğrencilerin kendi kurumlarından yapılan açıklamaları esas alması gerekiyor.



15 EKİM'DE HANGİ ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü bazı üniversiteler eğitim faaliyetlerine ara verdi, bazıları ise çevrim içi eğitim uygulamasına geçti.

Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara veren üniversiteler arasında yer aldı.

Türk-Alman Üniversitesi ise 15-16 Ekim tarihlerinde eğitim faaliyetlerinin çevrim içi sürdürüleceğini duyurdu. Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de derslerin çevrim içi yapılmasına yönelik kararlarını açıkladı.



16 EKİM CUMA ÜNİVERSİTELERDE DERS VAR MI?

16 Ekim Cuma günü üniversitelerde derslerin yapılıp yapılmayacağı konusunda İstanbul genelinde geçerli tek bir karar bulunmuyor. Üniversitelerin tatil, yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim uygulamalarıyla ilgili duyuruları ayrı ayrı takip edilmeli.

Öğrencilerin ders programlarını kontrol etmesi ve üniversite yönetimlerinin güncel açıklamalarını incelemesi önem taşıyor. Yeni bir karar alınması durumunda ilgili üniversiteler, eğitim uygulamasına ilişkin bilgileri kendi resmî iletişim kanallarından paylaşacak.