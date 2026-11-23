Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs başvurularında beklenen açıklama geldi. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için ekim ayında alınan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı ve burs sonuçları ilan edildi. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM'den gelecek duyuruya odaklanan öğrenciler, artık başvuru durumlarını internet üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç ekranında burs almaya hak kazandığı belirtilen adaylar, ödeme öncesinde istenen belgeleri tamamlayacak ve hesap açılış işlemlerini gerçekleştirecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, burs ödemelerinin aralık ayında başlaması planlanıyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonucu nereden ve nasıl sorgulanır? Burs kazanan öğrencilerin ödeme işlemleri ne zaman yapılacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını erişime açtı. Üniversite öğrencilerinin 22-31 Ekim tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirdiği başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı.

Adaylar, burs başvurularının sonucunu VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar öğrencilere posta veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek.

VGM BURS SONUCU NASIL SORGULANIR?

VGM yükseköğrenim burs başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlarını kurumun resmi internet adresi olan vgm.gov.tr üzerinden kontrol edebilecek. Sorgulama ekranında talep edilen kimlik bilgilerini eksiksiz giren adaylar, başvurularının sonucuna ulaşabilecek.

Sonuç ekranında burs almaya hak kazandığı belirtilen öğrencilerin, ödeme işlemleri için gerekli belge ve hesap açılış sürecini takip etmesi gerekiyor.

VGM 2026 BURS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs ödemeleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Ancak ödeme öncesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerin belge tamamlama ve hesap açılış işlemlerini bitirmesi gerekiyor.

Burs ödeme ve takip süreçleri, öğrencilerin üniversitelerinin bulunduğu illerden sorumlu VGM Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?

VGM yükseköğrenim bursu, eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 8 ay boyunca ödeniyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine aylık 4 bin lira burs desteği sağlanmıştı.

2026-2027 dönemine ilişkin burs tutarının yeni yıl itibarıyla güncellenip güncellenmeyeceğine dair ise henüz açıklanmış yeni bir rakam bulunmuyor. Öğrencilerin ödeme tutarına ilişkin duyuruları Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi kanallarından takip etmesi gerekiyor.