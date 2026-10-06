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Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:12

VGM burs başvurusu 2026-2027! VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? VGM 2026 başvuru ekranı...

VGM burs başvurusu 2026-2027 eğitim öğretim yılı için gündemde. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik verilen ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru tarihleri açıklandı. Başvurular 6 Ekim 2026 (bugün) başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, VGM burs ücreti ne kadar? İşte 2026 VGM burs başvuru ekranı ve merak edilenler…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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VGM burs başvurusu 2026-2027! VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? VGM 2026 başvuru ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:12

(VGM), eğitim hayatına devam eden öğrencilere yönelik burs ve eğitim yardımlarını sürdürüyor. 2026-2027 eğitim yılında verilecek ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru takvimi belli olurken öğrenciler başvurularını VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

VGM burs başvurusu 2026-2027! VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? VGM 2026 başvuru ekranı...

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

VGM’nin 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00’da başlayacak. Başvurular 20 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59’da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilecek.

Yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı. VGM tarafından takvimin kesinleşmesinin ardından yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin tarihlerin duyurulması bekleniyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvurularına ilişkin duyuruların da VGM’nin resmi internet sitesinden takip edilmesi gerekiyor.

VGM burs başvurusu 2026-2027! VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? VGM 2026 başvuru ekranı...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin başvuru süresi içerisinde VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli’nde yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

VGM burs başvuru ekranına VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. VGM tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN 

VGM burs başvurusu 2026-2027! VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? VGM 2026 başvuru ekranı...

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim yılında VGM tarafından ödenecek burs ve eğitim yardımı miktarları da belli oldu.

Ortaöğrenim eğitim yardımı kapsamında öğrencilere aylık 1.750 TL ödeme yapılacak. Yükseköğrenim bursu ise aylık 4.000 TL olarak uygulanacak.

VGM burs başvurusu 2026-2027! VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? VGM 2026 başvuru ekranı...

 

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ETİKETLER
#Eğitim Yardımı
#milli eğitim bakanlığı
#burs başvurusu
#ortaöğretim
#vakıflar genel müdürlüğü
#Yükseköğrenim
#Vgm
#Eğitim
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