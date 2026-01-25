Yarın okul var mı 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem başlama tarihi

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin 16 Ocak'ta karnelerini alarak başladığı iki haftalık yarıyıl tatili tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

Tatil planlarını okulların açılış tarihine göre düzenlemek isteyen aileler ikinci dönem başlangıç tarihini araştırıyor.

YARIN OKUL VAR MI 15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor.

Öğrenciler, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günlerini de kapsayan hafta sonu tatilinin ardından sınıflarına geri dönecek.

Okullarda ikinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı çalacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların açılmasının ardından ikinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma günleri arasında gerçekleşecek.

Öte yandan 2025-2026 eğitim yılı sonu 26 Haziran 2026 Cuma günü olacak.