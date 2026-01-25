Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Yarın okul var mı 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem başlama tarihi

Sömestr tatili ne zaman sona erecek, okullar ne zaman açılıyor soruları yarıyıl tatilinin ilk haftası tamamlanırken gündeme gelen konulardan oldu. 19 Ocak Pazartesi günü başlayan ve milyonlarca öğrenci ile velinin dinlenme imkânı bulduğu 2026 sömestr tatilinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Öğrenciler 1. dönemin yorgunluğunu üzerinden atarken bir yandan da 2. dönemin hazırlık sürecine başladı. Peki, yarın okul var mı, 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem başlangıç tarihi…

Yarın okul var mı 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem başlama tarihi
Haber Merkezi
25.01.2026
25.01.2026
Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin 16 Ocak'ta karnelerini alarak başladığı iki haftalık tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

Tatil planlarını okulların açılış tarihine göre düzenlemek isteyen aileler ikinci dönem başlangıç tarihini araştırıyor.

Yarın okul var mı 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem başlama tarihi

YARIN OKUL VAR MI 15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

’nın belirlediği takvime göre, 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor.

Öğrenciler, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günlerini de kapsayan hafta sonu tatilinin ardından sınıflarına geri dönecek.

Okullarda ikinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı çalacak.

Yarın okul var mı 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem başlama tarihi

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların açılmasının ardından ikinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma günleri arasında gerçekleşecek.

Öte yandan 2025-2026 eğitim yılı sonu 26 Haziran 2026 Cuma günü olacak.

#milli eğitim bakanlığı
#yarıyıl tatili
#Okul Tatil Tarihleri
#Ikinci Dönem
#Eğitim Yılı
#Eğitim
