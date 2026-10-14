Yarın okullar tatil mi 15 Ekim? İstanbul Valiliği okullar tatil açıklaması yaptı mı?

İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda İstanbul Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu. Avrupa Yakası’nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası’nda ise öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği belirtildi. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgârın da etkili olacağı tahmin edilirken öğrenciler ve veliler, İstanbul’da okulların tatil edilmesine ilişkin olası açıklamaları ve hava durumundaki son gelişmeleri takip ediyor. İstanbul’da yarın okullar tatil? İşte Valilik açıklaması…

İSTANBUL HAVA DURUMU (15 EKİM 2026)

İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre kent genelinde devam eden yağışlar nedeniyle sarı uyarı kapsamında dikkatli olunması gerekiyor. Avrupa Yakası’nda sabah saat 06.00’ya kadar, Anadolu Yakası’nda ise öğle saat 12.00’ye kadar kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağış miktarının yer yer metrekareye 21-50 kilogram arasında, bazı bölgelerde ise 51-75 kilogram arasında olabileceği belirtiliyor. Beklenen yağışların özellikle sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı. Yağış sırasında kuvvetli rüzgârın da etkili olması beklenirken vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. Saatlik tahminlerde rüzgarın ortalama hızının bazı saatlerde saatte 36-39 kilometreye ulaşabileceği, maksimum rüzgâr hızının ise saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği kaydedildi.

İstanbul için açıklanan beş günlük hava tahminine göre yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Perşembe günü sıcaklığın 14-17 derece, cuma günü 13-15 derece, cumartesi günü 11-16 derece ve pazar günü 11-17 derece arasında olması bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte havanın parçalı bulutlu olacağı, sıcaklığın 10-18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının genel olarak yüksek kalacağı ve rüzgâr hızının saatte 19-36 kilometre arasında değişeceği belirtiliyor.

Saatlik tahminlere göre çarşamba günü öğleden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece boyunca devam ederek perşembe sabahına sarkacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının çarşamba günü 18 derece seviyesinden gece saatlerinde 14 dereceye kadar düşmesi, nem oranının ise yüzde 95 seviyesinden başlayarak gün içinde azalması bekleniyor. Perşembe günü öğle saatlerinde yağışın sürmesi, akşam saatlerinde ise havanın parçalı bulutlu bir görünüme kavuşması tahmin ediliyor. İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü için açıklanan hava tahminleri, özellikle sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış ihtimaline dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, kuvvetli yağış uyarısının ardından öğrencilerin ve velilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanılarak beklenen yağışların şiddeti, etkili olacağı saatler ve yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi verildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Ancak paylaşılan açıklamada okulların tatil edilmesine ilişkin bir duyuruya yer verilmedi.

Şu ana kadar paylaşılan bilgiler kapsamında İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle alınmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Marmara Bölgesi’ndeki diğer iller ve farklı bölgelerdeki şehirler için de verilen bilgiler arasında valilikler tarafından alınmış bir tatil kararı yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, 15 Ekim Perşembe günü eğitim ve öğretime ilişkin olası yeni açıklamaları takip etmeyi sürdürüyor.

Mevcut bilgiler doğrultusunda yeni bir karar açıklanmadığı sürece eğitim ve öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği’nin hava durumuna ilişkin açıklaması, yağışın etkili olacağı bölgeler ve saatler konusunda bilgilendirme içerirken okul tatiline ilişkin ayrı bir duyuru bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde ilerleyen saatlerde yer alacaktır.