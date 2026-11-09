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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:00

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım veya kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?

10 Kasım yarın okullar tatil mi var mı yok mu belli oldu. 10 Kasım 2026 Salı günü okulların durumu, Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Özellikle 10 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı ve 10 Kasım’da ders işlenecek mi soruları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul başta olmak üzere farklı illerde hava durumu tahminleri de okul planlarını takip eden ailelerin dikkatini çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yayımladığı tahminlerde yağmur, çok bulutlu hava ve sıcaklık değişimleri yer alırken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 10 Kasım okullar tatil mi? İşte kar yağışı nedeniyle tatil olan yerler ile ilgili son detaylar…

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Editor
 TGRT Haber
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Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım veya kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:00

Kasım ayının önemli tarihlerinden biri olan yaklaşırken okullarda uygulanacak eğitim programı ve Atatürk’ü Anma Günü etkinliklerinin ayrıntıları araştırılıyor. ’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelindeki okullarda saat 09.05’te saygı duruşu gerçekleştirilecek. Anma törenlerinin yanı sıra ’da beklenen yağışlı hava, diğer bölgelerdeki kar yağışı tahminleri ve kasım ara tatilinin başlangıç tarihi de öğrencilerin ve velilerin gündeminde bulunuyor. Kar nedeniyle okullar tatil mi, tatil olan yerler var mı? İşte detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre İstanbul'da 10 Kasım Salı gününden itibaren önümüzdeki beş günlük süreçte parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte zaman zaman yağışlı hava etkili olacak. Salı günü kent genelinde yağmur beklenirken sıcaklıkların en düşük 8, en yüksek 14 derece seviyesinde olması tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde yağışın etkisini sürdürmesi, öğle saatlerine doğru ise zayıflayarak yerini çok bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzünün görülmesi öngörülüyor.

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım veya kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 10-18 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. 12 Kasım Perşembe günü çok bulutlu havanın etkili olması ve sıcaklıkların 14-19 dereceye yükselmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu havayla birlikte termometrelerin 17-21 dereceyi göstermesi, 14 Kasım Cumartesi günü ise yeniden yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 16-21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım veya kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Saatlik hava durumu tahminlerinde pazartesi akşamından itibaren İstanbul'da çok bulutlu havanın etkili olacağı, gece saatlerinde ise yağışın başlayacağı bilgisi yer alıyor. 10 Kasım Salı sabahının erken saatlerinde devam etmesi beklenen yağmurun öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu hava görülürken nem oranının yüzde 68-85 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ortalama hızının saatte 1-14 kilometre, maksimum hızının ise 27 kilometreye ulaşması bekleniyor.

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım 2026 Salı günü okullar için resmi tatil veya yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günleri arasında yer almayan 10 Kasım'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal programına göre sürdürülecek. Bu kapsamda öğrenciler okullarına gidecek, dersler işlenecek ve eğitim faaliyetleri günlük ders programı doğrultusunda devam edecek.

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım veya kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da ülke genelinde anma programları düzenlenecek. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak. Okullarda da Atatürk'ü Anma Günü kapsamında törenler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Anma programlarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Üniversitelerde ise ülke genelinde geçerli bir tatil kararı bulunmuyor. Üniversitelerin kendi akademik takvimleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri sürdürülecek.

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım veya kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre kasım ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu takvim doğrultusunda öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından ara tatile çıkacak. Tatilin sona ermesiyle birlikte 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarda ders başı yapılacak.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLARIN TATİL OLMASI BEKLENİYOR MU?

10 Kasım Salı günü için Türkiye genelinde veya yaygın şekilde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde bazı bölgelerde yağışlı hava beklenirken özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Batı ve güney kesimlerde ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım veya kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Kar yağışı ve düşük sıcaklık beklentisine rağmen 10 Kasım için valilikler veya il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ülke genelini ya da geniş bölgeleri kapsayan bir okul tatili kararı açıklanmış değil. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genel takvimde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Ancak yerel düzeyde olağanüstü hava koşulları veya farklı bir gelişme yaşanması halinde ilgili valilikler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ayrıca karar alınabilir.

Kar yağışını nedeniyle okullar tatil kararı alınması durumunda haberimizde ilerleyen saatlerde yer alacaktır.

ETİKETLER
#İstanbul
#Atatürk
#10 Kasım
#milli eğitim bakanlığı
#meteoroloji genel müdürlüğü
#gazi mustafa kemal atatürk
#Eğitim
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