Kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte öğrencilerin ve velilerin gündeminde Öğretmenler Günü ve okulların çalışma takvimi yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler yeni haftayla birlikte sınıflarına dönerken, 24 Kasım için alınabilecek olası tatil kararları da yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde beklenen yağış, kar ve sıcaklık düşüşü, okul tatili haberlerine ilişkin araştırmaları artırdı. Valiliklerin hava koşullarına bağlı olarak alabileceği yerel kararlar da öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. 24 Kasım okullar tatil mi? Detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 24 Kasım Salı günü yağışlı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar düşerken, salı günü hava sıcaklığının 6-9 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen gök gürültülü sağanağın gece boyunca devam edeceği, sıcaklıkların ise akşam saatlerinde 15 derece seviyesindeyken gece 12 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Salı sabahı saatlerinde termometrelerin 6-7 dereceyi göstermesi beklenirken yağışın günün ilk saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden itibaren yağışın yerini çok bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 9 derece olması beklenirken nem oranının yüzde 60 ile 91 arasında değişeceği öngörülüyor. Rüzgârın ortalama hızının saatte 4-27 kilometre arasında olması, en yüksek hamle hızının ise saatte 67 kilometreye ulaşması bekleniyor. Haftanın devamında ise 25 Kasım Çarşamba günü sıcaklıkların 3-9 derece, 26 Kasım Perşembe günü 6-13 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. 27 Kasım Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların 12-18 dereceye yükselmesi, 28 Kasım Cumartesi günü ise yağışlı havayla birlikte 13-14 derece civarında olması öngörülüyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından ülke genelini veya geniş bir bölgeyi kapsayan yeni bir eğitime ara verme duyurusu yapılmadı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal ders programı doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. İkili eğitim uygulanan okullarda da sabahçı ve öğlenci öğrenciler için mevcut ders saatlerinin geçerli olması öngörülüyor.

Hava koşulları nedeniyle okul tatili kararı alınıp alınmayacağı ise yerel yönetimlerin değerlendirmelerine bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle yoğun kar yağışı, buzlanma, sis ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle valilikler il genelinde, kaymakamlıklar ise kendi ilçelerinde eğitime ara verilmesine karar verebiliyor. 23 Kasım Pazartesi günü Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle bir günlük eğitime ara verilmişti. Ancak söz konusu kararlar yalnızca 23 Kasım tarihini ve belirtilen ilçeleri kapsıyordu. 24 Kasım Salı günü için bu ilçelerde veya Van genelinde yeni bir tatil kararı açıklanmadı.

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde de 24 Kasım tarihine yönelik hava koşulları gerekçesiyle alınmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Öğrencilerin ve velilerin, yaşadıkları şehirde veya ilçede sonradan alınabilecek kararlar için valilik ve kaymakamlıkların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Yerel hava koşullarında yaşanabilecek ani değişiklikler nedeniyle duyuruların akşam saatlerinde veya sabah erken saatlerde yapılabilmesi mümkün.

24 KASIM'DA OKULLAR YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de 1981 yılından bu yana kutlanıyor. Ancak Öğretmenler Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım Salı günü okullar için ülke genelinde uygulanacak resmi bir yarım gün tatil veya tam gün tatil kararı bulunmuyor. Kamu kurumları, bankalar, özel sektör ve eğitim kurumları normal çalışma düzenlerini sürdürüyor.