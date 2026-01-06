Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Yarın okullar tatil mi 7 Ocak? Öğrencilerin gözü kar tatili açıklamasında

Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışları devam ederken okullarda da kar tatili haberleri geliyordu. MGM verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları sürerken öğrenciler kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

06.01.2026
06.01.2026
Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı sonrasında okullarda eğitime ara verilmişti. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken yarın okulların tatil durumu araştırıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 7 OCAK ÇARŞAMBA?

Ülkemizin birçok yerinde kar yağışları devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara veriliyor. Öğrenciler ve veliler kar tatili haberi beklerken şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda kar tatili kararı verilebiliyor.

YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

7 Ocak Çarşamba günü için kar tatili haberini binlerce öğrenci beklerken şu an için kar tatili açıklaması bulunmuyor. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#Eğitim
