TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:18

Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil bugünde devam ediyor. Resmi tatil sebebiyle kamu kurumları başta olmak üzere okullar, üniversiteler, kreşler, anaokulları, sürücü kursları, halk eğitim merkezleri ve diğer birçok eğitim kurumu faaliyetlerine ara verildi. Sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin cuma gününe bağlandığı ve hafta sonuyla birleştirildiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarla ilgili resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Kamu kurumları, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, bankalar ve diğer birçok işletme 30 Ekim’de normal çalışma düzenine dönüş yapacak. Peki Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim okullar tatil mi oldu? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:18

sebebiyle bankalar, kargo firmaları, belediyeler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve özel sektörde birçok firma bugün kapalı olurken gözler hafta içinin son günü olan cuma gününe çevrildi. Benzer şekilde İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan milyonlarca öğrenci dün öğleden sonra başlayan tatil sebebiyle okullarına gitmedi. Sosyal medyada ve bazı kaynaksız haber sitelerinde tatil süresine tarihinin de dahil edildiği iddia edildi. 30 Ekim ile tatilin birleştirilmesi durumunda cumartesi ve pazar günü de hesaba katıldığında öğrenciler toplam 4.5 gün tatil yapmış olacak. Özellikle bu iddialar, olumsuz hava koşullarına da dayandırıldı. Peki Yarın okullar tatil mi, son dakika ne oldu? İşte, 30 Ekim tarihinde okullarla ilgili alınan karar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU, 30 EKİM OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 30 Ekim’de okulların tatil olmasına yönelik bir kararı veya değerlendirme gündemi bulunmuyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmazken Bakanlık kaynaklarından 30 Ekim cuma günü okulların tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmazken sel, su baskını ve diğer gelişen doğal afet durumlarında okulların tatil olmasına o ilin yerel yönetimleri (valilik-kaymakamlık) karar veriyor. 30 Ekim’de eğitim öğretim faaliyetleri normale dönecek.

Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere diğer illerde de 30 Ekim cuma günü okullar açık olacak. Okulların yanı sıra üniversiteler, halk eğitim merkezleri, kreşler, anaokulları ve özel eğitim veren kurumlar da benzer şekilde eğitimlerini sürdürebilecek.

9 GÜNLÜK TATİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ekim ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil geri sayımı başladı. dönem başında yayınladığı akademik takvimle ara tatillerin kaldırılmasına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl (sömestr) tatili öğrencileri bekleyecek. Dönemin tamamlanmasıyla ise en uzun soluklu tatil olarak da bilinen yaz tatili başlayacak.

Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?

İlk ara tatili sebebiyle okullar 13 Kasım cuma günü kapanacak MEB tarafından açıklanan takvime göre 13 Kasım tarihinde kapanan okullar 23 Kasım Pazartesi günü tekrar açılacak. Cumartesi ve pazar günleri de tatil günlerine eklendiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

ARA TATİLLERDE ÖĞRENCİLER DİNLENMELİ

Eğitim uzmanları özellikle 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri için velilere uyarılar yapmaya devam ediyor. Yoğun ve yorucu dönem geçiren sınav yılındaki öğrencilerin ara tatillerde dinlenmesi ve rahat bir nefes alması gerektiği sıkça hatırlatılıyor. Özellikle üniversite sınavına katılacak ve liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava girecek öğrencilerin ara tatilleri dinlenerek geçirmesi ifade ediliyor.

Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?

ÜNİVERSİTE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2027 sınav uygulama takvimi ilan edildi. Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olarak üç farklı oturumda düzenlenen sınav tarihleri belli oldu. Üniversite sınavı başvuruları önümüzdeki yıl 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınırken TYT, AYT ve YDT oturumları 19-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?

 

ETİKETLER
#YKS
#30 Ekim
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#milli eğitim bakanlığı
#Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.