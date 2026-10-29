Yarın okullar tatil mi, bayram tatili birleştirildi mi? MEB 30 Ekim okullar tatil mi oldu mu, kaç gün tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bankalar, kargo firmaları, belediyeler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve özel sektörde birçok firma bugün kapalı olurken gözler hafta içinin son günü olan cuma gününe çevrildi. Benzer şekilde İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan milyonlarca öğrenci dün öğleden sonra başlayan tatil sebebiyle okullarına gitmedi. Sosyal medyada ve bazı kaynaksız haber sitelerinde tatil süresine 30 Ekim tarihinin de dahil edildiği iddia edildi. 30 Ekim ile tatilin birleştirilmesi durumunda cumartesi ve pazar günü de hesaba katıldığında öğrenciler toplam 4.5 gün tatil yapmış olacak. Özellikle bu iddialar, olumsuz hava koşullarına da dayandırıldı. Peki Yarın okullar tatil mi, son dakika ne oldu? İşte, 30 Ekim tarihinde okullarla ilgili alınan karar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU, 30 EKİM OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 30 Ekim’de okulların tatil olmasına yönelik bir kararı veya değerlendirme gündemi bulunmuyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmazken Bakanlık kaynaklarından 30 Ekim cuma günü okulların tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmazken sel, su baskını ve diğer gelişen doğal afet durumlarında okulların tatil olmasına o ilin yerel yönetimleri (valilik-kaymakamlık) karar veriyor. 30 Ekim’de eğitim öğretim faaliyetleri normale dönecek.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere diğer illerde de 30 Ekim cuma günü okullar açık olacak. Okulların yanı sıra üniversiteler, halk eğitim merkezleri, kreşler, anaokulları ve özel eğitim veren kurumlar da benzer şekilde eğitimlerini sürdürebilecek.

9 GÜNLÜK TATİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ekim ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil geri sayımı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında yayınladığı akademik takvimle ara tatillerin kaldırılmasına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl (sömestr) tatili öğrencileri bekleyecek. Dönemin tamamlanmasıyla ise en uzun soluklu tatil olarak da bilinen yaz tatili başlayacak.

İlk ara tatili sebebiyle okullar 13 Kasım cuma günü kapanacak MEB tarafından açıklanan takvime göre 13 Kasım tarihinde kapanan okullar 23 Kasım Pazartesi günü tekrar açılacak. Cumartesi ve pazar günleri de tatil günlerine eklendiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

ARA TATİLLERDE ÖĞRENCİLER DİNLENMELİ

Eğitim uzmanları özellikle 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri için velilere uyarılar yapmaya devam ediyor. Yoğun ve yorucu dönem geçiren sınav yılındaki öğrencilerin ara tatillerde dinlenmesi ve rahat bir nefes alması gerektiği sıkça hatırlatılıyor. Özellikle üniversite sınavına katılacak ve liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava girecek öğrencilerin ara tatilleri dinlenerek geçirmesi ifade ediliyor.

ÜNİVERSİTE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2027 sınav uygulama takvimi ilan edildi. Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olarak üç farklı oturumda düzenlenen YKS sınav tarihleri belli oldu. Üniversite sınavı başvuruları önümüzdeki yıl 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınırken TYT, AYT ve YDT oturumları 19-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.