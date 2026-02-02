Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Yarıyıl tatili bitti! 18 milyon öğrenci için 2. dönemin ders zili çalıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlıyor. Okulların ilk haftasında bayrak sevgisi işlenecek.

Yarıyıl tatili bitti! 18 milyon öğrenci için 2. dönemin ders zili çalıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
00:49
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
00:51

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle 18 milyona yakın öğrenci için 2. dönemi başlatan ders zili çalıyor. Yeni dönemin ara tatiline kadar devam edecek - sürecinde öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle bugün okullarına dönüyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Yarıyıl tatili bitti! 18 milyon öğrenci için 2. dönemin ders zili çalıyor

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Yarıyıl tatili bitti! 18 milyon öğrenci için 2. dönemin ders zili çalıyor

2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

BAYRAK SEVGİSİ TEMASIYLA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.

Yarıyıl tatili bitti! 18 milyon öğrenci için 2. dönemin ders zili çalıyor

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

