SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli? Nurcan Doğan'dan öğrenciler için 3 altın tavsiye

Öğrenciler yarıyıl tatiline girerken okullarda ders zili tekrar çalana kadar bu sürecin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda özellikle velilerde araştırma eğilimi artıyor. Öğrenci Koçu Nurcan Doğan, tatil süreciyle ilgili bir yazı kaleme alarak yol gösterici nitelikte uyarı ve önerilerde bulundu.

Yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli? Nurcan Doğan'dan öğrenciler için 3 altın tavsiye
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 18:28

16 Ocak Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2025-2026 ve öğretim yılının ilk dönemi sona erdi ve yarıyıl tatili de başlamış oldu.

Kimi öğrenciler tatilde öğretmenleri tarafından verilen ödevleri tamamlamaya çalışırken özellikle ve için de test çözme çalışmaları için ayrı bir çalışma planı oluşturanlar da var. Peki yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli?

"HOCAM HİÇ Mİ TATİL YAPMAYALIM?"

Koçu ve Kariyer Danışmanı Nurcan Doğan, öğrencilerin tatille ilgili akıllarına takılan soru ve konuları bir yazı kaleme alarak açıkladı. Doğan, tatilin verimli değerlendirilmesi konusunda önemli uyarı ve önerilerde bulundu. İşte Nurcan Doğan'ın yazısı:

"Öğrenciler için okul zili bir süreliğine sustu. Kimisi için bu bir "özgürlük ilanı", kimisi içinse eksikleri kapatmak adına stresli bir "kamp dönemi. Peki doğru olan ne? 15 yıllık eğitimci ve bir öğrenci koçu olarak bu dönemde en sık karşılaştığım soru şu oluyor: "Hocam hiç mi yapmayalım?"

Tabii ki dinleneceksiniz. Ama "boş boş durmak" ile "dinlenmek" arasındaki o ince çizgiyi kaçırmadan ve dengeyi kurarak.

TATİLDEN GÜÇLENEREK OKULA DÖNMEK İÇİN 3 ALTIN KURAL

Bu tatil, birinci dönemdeki kazanımlarınızı hafızaya 'kaydetme' ve bir sonraki daha zorlu bölüm olan ikinci döneme tam güçle başlama zamanıdır. Tatilden daha da güçlenerek dönmeni sağlayacak 3 altın kuralı senin için sıralıyorum.

Yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli? Nurcan Doğan'dan öğrenciler için 3 altın tavsiye

1. Zihinsel Detoks: Ekranı Değil, Kendini Şarj Et Gençler genellikle dinlenmeyi, saatlerce telefon ekranına bakmak veya sosyal medyada kaydırmak sanıyor. Oysa bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bu aktiviteler beyni dinlendirmiyor, aksine "dikkat yorgunluğu" yaratarak daha da yoruyor. Gerçek dinlenme; yürüyüş yapmak, sevdiğiniz bir hobiye vakit ayırmak veya sadece sessiz kalabilmektir. Bu tatilde kendinize bir "teknoloji diyeti" uygulayın. Zihniniz berraklaşmadan, öğrendiğiniz bilgiler kalıcı olamaz.

2. Hamallık Değil, Strateji Yapın Tatil boyunca "Günde 500 soru çözeceğim" gibi gerçekçi olmayan ve sadece sayıya odaklı hedefler koymayın. Önemli olan kaç soru çözdüğünüz değil, çözemediğiniz soruların size ne anlattığıdır.. Deneme sınavlarında veya testlerde boş bıraktığınız, yanlış yaptığınız soruları analiz ederek ,eksik konular listesi çıkartın. Bu tatil, "bildiğini tekrar etme" değil, "yapamadığının üzerine gitme" zamanıdır. Nokta atışı tekrarlar, yapamadığınız soruların çözümünü öğrenmek yüzlerce rastgele sorudan daha verimlidir.

3. Rota Yeniden Oluşturuluyor. Okul temposu içinde öğrenciler bazen neden çalıştıklarını unutabiliyor. Tatil dönemi, "Benim hedefim ne? Hayattan beklentim ne? Hangi mesleği, hangi üniversiteyi istiyorum?" sorularını sormak için harika bir fırsattır. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Motivasyonunuz düştüyse, bunun sebebi tembellik değil, belki de hedefinizin net olmamasıdır. Gelecek hayalinizi somutlaştırın; bu size en zor matematik sorusunu çözerken bile güç verecek olan içsel motivasyonunuzdur.

Sevgili öğrenciler, bu tatilde kitaplarınızı tamamen rafa kaldırmayın ama hayatı da kaçırmayın. Planlı bir çalışma, kaliteli bir uyku ve teknolojiden arınmış gerçek bir dinlenme ile ikinci döneme kendinin çok daha iyi bir versiyonu ile başlayabilirsin.

Unutmayın; sınav bir maraton, ancak nefes almanı sağlayacak duraklara da ihtiyacınız var. Derin bir nefes aldıracak verimli bir tatil diliyorum."

