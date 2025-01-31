Yarıyıl tatili sona eriyor! Okullarda 2. dönem başlıyor

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber

31 Ocak 2025 06:18 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 06:24

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona eriyor. Okullarda 2. dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı. MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatilinde öğrenciler tatilde dinlendiler, okul zamanı fırsat bulamadıkları etkinlikleri yaptılar. MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde; Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024 Yarıyıl tatili:20-31 Ocak 2025 İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025 20 Haziran 2025: Okulların kapanışı İlgili Haberler Bakan Tekin'den özel okullarda uygulanan fahiş fiyatlarla ilgili net uyarı! 'Kapatmaya kadar gider' Yeşil pasaport müjdesi geldi! Özel okul öğretmenleri de kapsama alınıyor