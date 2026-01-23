Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
 Fuat İğci

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 20 Şubat’a kadar okullar tatil mi? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

İkinci dönemin başlayacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce ilan edilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte belli olmuştu. Milyonlarca öğrenci 16 Ocak cuma günü okulların kapanmasıyla yarıyıl tatiline başladı. Yoğun ve yorucu bir dönemi geride bırakan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatilin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Sosyal medyada ve bazı platformlarda yarıyıl tatilinin uzatıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Normal şartlarda takvimde değişiklik yapılmadığı durumlarda öğrenciler için yapılan planlamada ara tatiller 1 hafta ve yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatili ise iki hafta sürüyor. Peki 20 Şubat’a kadar okullar tatil mi oldu? İşte, MEB tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 20 Şubat’a kadar okullar tatil mi? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi
16 ocak cuma günü karne dağıtımıyla beraber okullarda birinci dönem tamamlandı. Öğrencileri 2025-2026 yılında iki ve bir sömestr tatili bekliyor. Dönem tamamlandıktan sonra ise en uzun soluklu tatil olarak da bilinen yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, birinci dönemde ilk ara tatilini 10-14 Kasım tarihleri arasında yaparken ikinci dönem ara tatili ise 16 Mart tarihinde başlayacak. Özellikle yarıyıl tatili öncesinde birçok ilde kar tatili haberleri peş peşe gelmişti. Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok il ve ilçelerde yerel yönetimler okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararını almıştı. Meteoroloji raporlarına göre bazı illerde kar yağışı, ikinci dönemin denk geldiği tarihlerde de devam edecek. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları yakından takip ediliyor. Peki ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzatıldı mı? İşte, okullarda ikinci dönemin başlayacağı tarih…

20 ŞUBAT’A KADAR OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında uygulanacak çalışma takvimi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmişti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlarken 16 Ocak cuma günü tamamlandı ve yarıyıl tatili başladı. Sosyal medyada ortaya atılan okulların açılmasının 20 Şubat’a ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. MEB takvimine göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 20 Şubat’a kadar okullar tatil mi? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde yarıyıl tatilinin uzatılması bulunmuyor. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili 16 Ocak cuma günü okulların kapanmasıyla başladı. Cumartesi ve pazar günleri de tatil takvimine dahil edildiğinde yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek.

ÖĞRENCİLER İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL YAPACAK

Özellikle uzun süredir ara tatilin kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddia edilirken Bakan Yusuf Tekin tartışmalara son noktayı koydu.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada alınan kararların arka planında çok kapsamlı bir araştırma ve istişare süreci olduğuna dikkat çekerek ara tatillerle ilgili değerlendirme yapıldığına vurgu yaptı. Ara tatillerin kaldırılması ve kaldırılmaması yönünde çeşitli görüşler olduğunun altını çizen Bakan Tekin “ Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.”dedi.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 20 Şubat’a kadar okullar tatil mi? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılması 8 Eylül 2025

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi 16 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu 26 Haziran 2026

#Eğitim
#ara tatil
#okullar
#takvim
#öğretim
#Yarışıltatili
#Eğitim
