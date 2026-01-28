Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi oldu?

Okulların açılış tarihi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tarihine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1. dönem, 16 Ocak cuma günü okullarda yapılan karne dağıtımıyla sona ermişti. Yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatili normal şartlarda iki hafta sürüyor. İki haftalık tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor. İkinci dönem ara tatilinin kaldırılacağı iddialarına yönelik Bakan Yusuf Tekin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmeyle beraber okullarda yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bazı kaynaksız haber sitelerinde ise ikinci dönemin başlangıç tarihinin değiştirildiği ifade edildi. 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ise yarıyıl tatili süresine odaklandı. Peki Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 20 Şubat’a kadar okullar tatil mi oldu? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB Okullar 20 Şubat’a kadar tatil mi oldu?
2025-2026 öğretim yılı 8 Eylül’de çalan ilk ders ziliyle beraber başladı. Öğrenciler ilk ara tatillerini ise 10-14 Kasım tarihleri arasında yaptı. Yoğun ve yorucu bir dönemin ardından öğrenciler, yarıyıl tatiline başladı. Özellikle uzun süredir gündemde olan ara tatillerin kaldırılmasına yönelik iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Ara tatilin kaldırılması veya kaldırılmamasına yönelik çeşitli görüşlerin olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarının değerlendirmelerine vurgu yaptı. Sosyal medyada 20 Şubat iddiaları ortaya atılırken okulların açılacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamaların ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler hazırlık yapmaya başladı. Peki 20 Şubat’a kadar mi oldu? İşte, ikinci dönemin başlayacağı tarih…

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI 2026?

’nın gündeminde yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatilinin uzatılması yer almıyor.Bakanlık takvimde herhangi bir değişikliğe gitmezken dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü okulların açılmasıyla başlayacak ve öğrenciler ikinci ara tatillerini 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapacak. İkinci ara tatilin ardından eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde son bulacak.

OKULLAR 20 ŞUBAT’A KADAR TATİL Mİ OLDU?

Sosyal medyada ve bazı kaynaksız haber sitelerinde ortaya atılan 20 Şubat iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yarıyıl tatilinin toplam 18 gün daha fazla olacağına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarında resmi bir bilgilendirme yer almıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Çalışma takvimine görselden ulaşabilirsiniz.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB Okullar 20 Şubat’a kadar tatil mi oldu?

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN SÜRECEK

Okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam ederken ikinci ara tatil takvimi de belli oldu. Öğrenciler, 13 Mart cuma günü okulların kapanmasıyla ikinci ara tatillerine bşalayacak ve tatil 22 Mart pazar günü son bulacak. Hafta sonu dahil edildiğinde ikinci ara tatil toplam 9 gün sürecek.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB Okullar 20 Şubat’a kadar tatil mi oldu?

2026 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihleri belli oldu. Bakanlık tarafından her yıl bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi sınavı, açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu sınavı ve diğer birçok sınav düzenleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2. DÖNEM SINAVI 14-15 MART 2026

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) 26 NİSAN 2026

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVI 14 HAZİRAN 2026

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 3. DÖNEM SINAVLARI 18-19 TEMMUZ 2026

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB Okullar 20 Şubat’a kadar tatil mi oldu?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar 8 Eylül tarihinde açıldı. İlk ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanırken birinci dönem ise 16 Ocak’ta tamamlandı. İkinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 2 Şubat’ta kaldığı yerden devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci ara tatillerini 16-20 Şubat tarihleri arasında yapacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla son bulacak.

