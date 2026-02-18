Menü Kapat
SON DAKİKA!
Eğitim
YDS başvuru ücreti ne kadar son gün ne zaman? 2026 YDS 1 sınav takvimi ve başvuru ekranı

YDS 1 sınav takvimi, başvuru ücret ve başvuru ekranı sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS 1, 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. 2026 YDS 1 başvuru tarihleri ise ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi kapsamında belli oldu. Takvim doğrultusunda YDS 1 başvuruları 18 Şubat itibarıyla başladı. Bilindiği üzere YDS; yüksek lisans başvurularında, akademik unvan yükseltme sürecinde ve çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılıyor. Peki, YDS başvuru nereden nasıl yapılır, YDS 1 başvuru son gün ne zaman?

YDS başvuru ücreti ne kadar son gün ne zaman? 2026 YDS 1 sınav takvimi ve başvuru ekranı
2026 YDS 1 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi kapsamında belli oldu. ÖSYM takvimi doğrultusunda yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların başvuracağı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yani 2026 YDS 1, başvuruları 18 Şubat’ta yani bugün itibarıyla başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan YDS başvuru kılavuzuna göre tamamlayacak. YDS 1, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek. YDS 1 sonuçları da 30 Nisan tarihinde açıklanacak. Peki, 2026 YDS 1 başvuru ücreti ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?

YDS başvuru ücreti ne kadar son gün ne zaman? 2026 YDS 1 sınav takvimi ve başvuru ekranı

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar, YDS başvurularını 18 Şubat saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bizzat yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da gerçekleştirebilecek. Takvime göre 2026 YDS 1 başvuruları 26 Şubat tarihinde sona erecek. Öte yandan geç başvurular ise 4 Mart 2026 tarihinde alınacak.

YDS başvuru ücreti ne kadar son gün ne zaman? 2026 YDS 1 sınav takvimi ve başvuru ekranı

2026 YDS BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKALAR

2026 YDS 1 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından adayların incelemesine açıldı. Kılavuza göre, YDS başvuru ücretleri 2026 yılı için 1.200 TL (bin iki yüz lira) olarak belirlendi. Sınava başvuracak adaylar sınav ücretini belirtilen bankalardan birine ya da ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER’de başlığı altındaki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı ve banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırılabilecek. Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık, Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM, Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler, ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden adaylar başvuru ücreti ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.

