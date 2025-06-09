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 | Banu İriç

Yeni eğitim yılına sürpriz değişiklik: Uygulanan okul sayısı artacak

Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizce'nin yanı sıra Almanca eğitiminin de verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni yeni eğitim döneminde daha fazla okula yaymaya hazırlanıyor. 5. sınıflarda pilot olarak başlayan uygulama, artık tüm ortaokul kademelerinde geçerli olacak.

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Yeni eğitim yılına sürpriz değişiklik: Uygulanan okul sayısı artacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 22:08

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yabancı dil becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan “Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli”ni önümüzdeki eğitim öğretim yılında daha fazla okulda hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2023-2024 yılında 26 ildeki 32 pilot okulda başlatılan ve İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca'nın da öğretildiği model, 2025-2026 döneminde yaygınlaştırılıyor.

Yeni eğitim yılına sürpriz değişiklik: Uygulanan okul sayısı artacak

OKULLAR BAŞVURABİLECEK

Bakanlık, modeli uygulamak isteyen okullar için başvuru ve uygulama kılavuzu hazırladı. Başvuruların ardından oluşturulan komisyonlarca değerlendirilen okullardan uygun bulunanlar, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek ve sonuçlar 18 Temmuz'a kadar açıklanacak.

ARTIK SADECE 5. SINIFTA DEĞİL, TÜM ORTAOKUL KADEMELERİNDE UYGULANACAK

Daha önce yalnızca 5. sınıflarda uygulanan yabancı dil ağırlıklı eğitim modeli, yeni kararla birlikte 6, 7 ve 8. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu değişiklikle birlikte dil öğrenimindeki süreklilik sağlanacak ve önceki yıllarda yaşanan bilgi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni eğitim yılına sürpriz değişiklik: Uygulanan okul sayısı artacak

ORTAOKULDA EK ALMANCA DERSİ

Yeni düzenlemeye göre:

5. sınıflarda haftalık 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca,

6. sınıflarda 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca,

7. sınıflarda 7 saat İngilizce ve 2 saat Almanca,

8. sınıflarda ise 5 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi verilecek.

Yeni eğitim yılına sürpriz değişiklik: Uygulanan okul sayısı artacak

ÜCRETSİZ KİTAP, DİJİTAL İÇERİK VE ESNEK SINIF UYGULAMALARI

Model kapsamındaki okullarda öğrencilere ücretsiz yabancı dil ders kitapları ve eğitim materyalleri Bakanlık tarafından sağlanacak. Ayrıca, EBA platformuna ek olarak “Diyalekt” ve “Diyalekt Kids” dijital İngilizce platformları ile öğretmenler kurulları tarafından geliştirilen materyaller kullanılabilecek. Bakanlık dışında hazırlanan kaynaklara ise izin verilmeyecek.

Velilerin talebi doğrultusunda, bu model kapsamında eğitim almak istemeyen öğrenciler için normal sınıflar da açılabilecek. Bu sayede, öğrenci nakilleri ya da model dışı tercih eden aileler için esneklik sağlanmış olacak.

Uygulama kapsamındaki okullarda “proje okulu” ya da “uygulama sınıfı” gibi özel adlandırmalar yapılmayacak ve hiçbir şekilde velilerden ücret talep edilmeyecek. MEB’in 2024-2028 stratejik planında yer alan bu model, dil eğitiminde kalıcılık ve eşit erişim sağlamayı hedefliyor.

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