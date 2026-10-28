YKS 2027 tarihi belli oldu? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak?

2027 YKS sınav tarihi, üniversite sınavına hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında uygulanacak sınavların takvimini duyurdu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, üniversiteye girişte uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar ise başvurularını 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

YKS 2027 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı 2027 yılı sınav takvimiyle birlikte YKS'nin uygulanacağı tarihler de netleşti. Üniversite adaylarının katılacağı sınav, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS kapsamında düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) oturum tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takviminden takip edilebilecek.

2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2027 YKS başvuru tarihleri de belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre adaylar, başvurularını 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında yapabilecek.

Adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ve başvuru kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2027 yılında kurum tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin takvimin 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca sınav takviminin güncel gelişmelere bağlı olarak yenilenebileceği ifade edildi. Bu nedenle adayların sınav tarihleri ve başvuru süreçleriyle ilgili olası güncellemeler için ÖSYM'nin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.