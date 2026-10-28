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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:10

YKS 2027 tarihi belli oldu? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak?

2027 YKS sınav takvimi, ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 YKS'nin haziran ayında gerçekleştirileceğini duyururken başvuru tarihlerini de açıkladı. Peki, 2027 YKS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihlerde alınacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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YKS 2027 tarihi belli oldu? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:10

sınav tarihi, üniversite sınavına hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2027 yılında uygulanacak sınavların takvimini duyurdu. ÖSYM Başkanı 'un açıklamasına göre, üniversiteye girişte uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar ise başvurularını 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

 

YKS 2027 tarihi belli oldu? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak?

YKS 2027 NE ZAMAN YAPILACAK? 

ÖSYM'nin açıkladığı 2027 yılı sınav takvimiyle birlikte YKS'nin uygulanacağı tarihler de netleşti. Üniversite adaylarının katılacağı sınav, 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS kapsamında düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) oturum tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takviminden takip edilebilecek.

2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? 

2027 YKS başvuru tarihleri de belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre adaylar, başvurularını 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında yapabilecek.

Adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ve başvuru kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

 

YKS 2027 tarihi belli oldu? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2027 yılında kurum tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin takvimin 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca sınav takviminin güncel gelişmelere bağlı olarak yenilenebileceği ifade edildi. Bu nedenle adayların sınav tarihleri ve başvuru süreçleriyle ilgili olası güncellemeler için ÖSYM'nin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

YKS 2027 tarihi belli oldu? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak?

 

ETİKETLER
#YKS
#ÖSYM
#üniversite sınavı
#bayram ali ersoy
#2027
#Eğitim
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