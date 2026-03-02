Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

YKS başvuru sınav ücreti son ödeme tarihi 2026! YKS başvuruları uzatıldı mı, geç başvuru ne zaman?

YKS sınav ücreti son ödeme tarihi ne zaman, saat kaçta olduğu adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün sona erecek. Adayların bugün saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar tarafından ise 2026 YKS başvuruları uzatıldı mı, geç başvuru ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. YKS sınav ücreti son ödeme saat kaçta olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS başvuru sınav ücreti son ödeme tarihi 2026! YKS başvuruları uzatıldı mı, geç başvuru ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 11:16

Milyonlarca üniversite öğrencisinin katılım sağlayacağı 2026 sınavının başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başladı. Başvuruların başlamasının ardından adaylar işlemlerini 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2026 YKS başvuruları bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) saat 23.59'da sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ise sınav ücretleri yatırılmaya devam edilecek. Adaylar tarafından YKS başvuru sınav ücreti son ödeme tarihi merak ediliyor. Peki YKS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman?

YKS başvuru sınav ücreti son ödeme tarihi 2026! YKS başvuruları uzatıldı mı, geç başvuru ne zaman?

YKS SINAV ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ, SAAT KAÇTA 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre 2026 YKS başvuru ücretlerini banka şubelerinden yatıracak olan adaylar 3 Mart 2026 tarihinde mesai saati bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekler. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar ise 3 Mart 2026 saat 23.59'a kadar başvuru ücreti ödemelerini yapabilecekler.

YKS başvuru sınav ücreti son ödeme tarihi 2026! YKS başvuruları uzatıldı mı, geç başvuru ne zaman?

YKS BAŞVURULARI UZATILDI MI, GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS başvurularının uzatıldığında dair ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvurularda sınav ücreti ödemeleri de aynı tarihlerde yapılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Bu kapsamda her oturum için 700 TL olan sınav ücreti geç başvuru gününde 1.050 TL olacak.

ETİKETLER
#başvuru
#ösym
#yks
#geç başvuru
#Sınav Ücreti
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.