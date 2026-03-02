YKS başvuru sınav ücreti son ödeme tarihi 2026! YKS başvuruları uzatıldı mı, geç başvuru ne zaman?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin katılım sağlayacağı 2026 YKS sınavının başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başladı. Başvuruların başlamasının ardından adaylar işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2026 YKS başvuruları bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) saat 23.59'da sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ise sınav başvuru ücretleri yatırılmaya devam edilecek. Adaylar tarafından YKS başvuru sınav ücreti son ödeme tarihi merak ediliyor. Peki YKS başvuruları uzatıldı mı, geç başvuru ne zaman?

YKS SINAV ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ, SAAT KAÇTA 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre 2026 YKS başvuru ücretlerini banka şubelerinden yatıracak olan adaylar 3 Mart 2026 tarihinde mesai saati bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekler. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar ise 3 Mart 2026 saat 23.59'a kadar başvuru ücreti ödemelerini yapabilecekler.

YKS BAŞVURULARI UZATILDI MI, GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS başvurularının uzatıldığında dair ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvurularda sınav ücreti ödemeleri de aynı tarihlerde yapılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Bu kapsamda her oturum için 700 TL olan sınav ücreti geç başvuru gününde 1.050 TL olacak.