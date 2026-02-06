Menü Kapat
Eğitim
YKS başvuru ücreti 2026 ÖSYM! Üniversite sınavı AYT, TYT ve YDT sınav başvuru ücreti ne kadar oldu?

YKS başvuru ücreti, bu yıl güncellenecek ve sınava başvuru yapacak adaylar, yeni ücret üzerinden müracaat edecek. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 20-21 Haziran’da düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumlarına başvurular 6 Şubat itibarıyla başlayacak. YKS başvuru ücreti anlaşmalı bankalar veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden yatırılabilecek. YKS sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmayacağından sınava katılamayacak. YKS başvuru işlemleri, her yıl olduğu gibi bu yılda Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) katılma zorunluluğu olurken AYT ve YDT oturumlarında herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. YKS başvuru ücreti, her sınav için ayrı ayrı ödenecek. Peki YKS sınav başvuru ücreti 2026 ne kadar oldu? İşte, YKS sınav ücreti detayları…

olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları için geri sayım başladı. başvuruları 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapmayı unutanlar, sınav ücretini yatırmayanlar ise 10 Mart tarihinde geç başvuru yapabilecek. YKS geç başvurularında sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için YKS sınav ücreti 450 TL olarak belirlenmişti. YKS başvuru işlemleri, tarafından yayımlanacak kılavuzla beraber başlayacak. Öğrenciler ve aileleri ise şimdiden sınav ücretine odaklandı. YKS başvuru ücreti ödeme işlemleri, ATM’lerden mobil bankacılık ve ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek. Peki YKS sınav ücreti 2026 ne kadar zamlandı? İşte, üniversite sınavı başvurularına ilişkin bilgiler…

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz YKS tercih kılavuzunu yayımlamadı. Kılavuzla birlikte AYT, TYT ve YDT oturum ücretleri belli olacak. Geçtiğimiz yıl AYT, TYT ve YDT sınavlarında her bir oturum için başvuru ücreti 450 lira olarak alınmıştı.

Üç oturumunun tamamına katılan adaylar 1350 lira ödeme yaparken iki oturuma katılacaklar 900 lira ve tek oturuma katılanlar ise 450 lira sınav ücreti ödedi.

Geçtiğimiz yıl sınav ücreti yaklaşık yüzde 52,2 zamlanarak 450 liraya yükselmişti. Bu yıl YKS sınav ücreti aynı oranda zamlanması durumunda 700 lirayı geçecek. Geç başvuru yapacaklar ise sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek.

YKS SINAV ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

YKS sınav ücreti ödeme işlemleri, ÖSYM e-Ödemeler bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilebiliyor. ÖSYM’nin kendi ödeme sisteminde öğrenciler hesap veya kredi kartıyla sınav ücreti yatırabilir. Sınava katılacakları oturumları belirleyen adaylar başvurularının ardından sınav ücretini yatıracak. YKS sınav ücretleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM’leri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı yöntemiyle de yatırılabilir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME NE ZAMAN?

Üniversite sınavına başvuru yapmaya hazırlananlar için başvuru işlemleri 2 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular sona erdikten sonrada sınav ücreti yatırılabilecek. ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi 3 Mart olarak belirlendi. Adaylar saat 23.59’a kadar başvuru ücretini yatırabilirler.

2026 YKS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ DUYURULDU

Yükseköğretim Kurumları başvuru işlemleri, bu yıl 6 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurusunu tamamlamayanlar veya eksik yapanlar ise 10-12 Mart tarihinde geç başvurulardan yararlanabilir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Üniversite sınavı başvuru işlemleri 6 Şubat’ta başlayarken adaylar osym.ais.gov.tr adresinden başvuru süresi içerisinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilirler. YKS başvuru ücreti için son ödeme günü 3 Mart olarak belirlendi. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte ÖSYM AİS’e giren adaylar, sol bölümde bulunan menüdeki “Başvurular” kısmından YKS sınavına başvurusunu yapabilirler.

