YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi! YKS geç başvuru saat kaçta bitiyor, kaça kadar ödeme yapılır?

YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi ne zaman, saat kaçta olduğu adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 YKS sınavının geç başvuruları 10 Mart 2026 tarihinde başladı. Geç başvurular bugün (12 Mart 2026 Perşembe) sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini bugün gerçekleştirmesi ve başvuru ücretlerini ödemesi gerekiyor. Milyonlarca adayın gireceği 2026 YKS sınavının geç başvurularının saat kaçta bittiği gündem oldu. Adaylar tarafından YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi merak ediliyor.

YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi! YKS geç başvuru saat kaçta bitiyor, kaça kadar ödeme yapılır?
Milyonlarca üniversite hayali kura öğrencinin gireceği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2026 YKS başvuruları 6 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. 10 Mart 2026 tarihinde başlayan YKS geç başvurular ise bugün sona erecek. YKS geç başvuruların sona ermesinin ardından ise sınava girecek olan öğrenci sayısı belli olacak. Öğrenciler tarafından YKS ücreti son ödeme tarihi ve saat kaçta bittiği ise araştırılmaya başlandı.

YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi! YKS geç başvuru saat kaçta bitiyor, kaça kadar ödeme yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre YKS geç başvuruları internet üzerinden 12 Mart 2026 (bugün) saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM'nin başvuru merkezlerinden yapılan başvurular ise resmi mesai saatinin sona ermesinin ardından bitecek. 2026 YKS sınavına girmek isteyen öğrencilerin belirtilen saatlere kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

YKS başvuru ücreti son ödeme tarihi! YKS geç başvuru saat kaçta bitiyor, kaça kadar ödeme yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre geç başvuru ücretlerini de öğrencilerin bugün içerisinde ödemeleri gerekiyor. Geç başvuru döneminde başvuru yapan adaylardan yüzde 50 artırımlı olarak başvuru ücreti alınacağı belirtildi. Bu kapsamda normalde her bir oturum için 700 TL olan sınav başvuru ücretleri 1050 TL'ye yükselecek. Öğrenciler TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 1050 TL başvuru ücreti ödeyecekler. 2026 YKS sınavına başvuru yapacak olan adayların ÖSYM'nin paylaştığı başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde incelemesi gerekmektedir.

ÖSYM 2026 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

