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 | Murat Makas

YKS çıkışı duygusal anlar: Annesi teselli etti

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası sınavdan çıkan aday Avşin Baran, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi onu teselli ederek moral verdi.

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YKS çıkışı duygusal anlar: Annesi teselli etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 15:59

Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da sabah saat 10.15'te başlayan ve öğle saat 13.00'te sona eren TYT oturumuna toplam 6 bin 600 öğrenci 24 farklı okulda katılım gösterdi. Sınav çıkışı öğrencilerin yorumları farklılık gösterirken, bazıları sınavın kolay geçtiğini belirtirken, bazıları da zorlandıklarını ifade etti.

YKS çıkışı duygusal anlar: Annesi teselli etti

''ÇOK EMEK VERDİM, ÇOK DUYGULANDIM''

Sınavdan sonra gözyaşlarını tutamayan Avşin Baran, yaşadığı duygusal anları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Baran, "Duygusal olmamın sebebi bir yıl boyunca hiç durmadan çalıştım. Bunu da sınavda iyi yönetemediğim için oldu ve buna dayanamadım ağladım. İnşallah güzel gelir, zordu, zorlandım çünkü çok emek verdim. Ve çıktığımda çok duygulandım, ağladım çünkü bu sınava çok emek verdim. İstediğim şekilde gitmeyince kötü oluyorsun" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ve yoğun emeğinin karşılığını alma arzusunu dile getirdi.

YKS çıkışı duygusal anlar: Annesi teselli etti

Genç kızın annesi, kızına sarılarak teselli ederken, Avşin'in duygusal anları sınav stresinin öğrencileri ne kadar etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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