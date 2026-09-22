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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:06

YKS ek tercih üniversite boş kontenjanları ve taban puanları listesi! ÖSYM 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tablosu

YKS ek tercih boş kontenjanlar listesi yayımlandı. 2026 Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda boş kalan 2 ve 4 yıllık bölümler yer aldı. YKS ek tercih kılavuzunda ayrıca adaylar, son merkezi yerleştirmelerde yapılan en düşük (taban) puanları görüntüleyebiliyor. YKS ek tercih üniversite taban puanlarına göre adaylar tercih listelerini şekillendirecek. YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber gerçekleştirilebilecek. Merkezi yerleştirmede herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercih yapabilecek. YKS ek tercih ücreti bu yıl 170 TL olarak belirlenirken anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılacak. Peki YKS ek tercih boş kontenjanlar 2026 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercih üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar listesi…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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YKS ek tercih üniversite boş kontenjanları ve taban puanları listesi! ÖSYM 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tablosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:06

ek tercih üniversite boş kontenjanları ek yerleştirme kılavuzuyla beraber belli oldu. YKS ek tercih kılavuzunda üniversitelerin ek kontenjanları, özel koşul ve açıklamaları, en küçük (taban) puan ve en yüksek tavan puanlar yer aldı. Ek yerleştirme kontenjanlarını merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması sebebiyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır. Ek yerleştirmeden herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar yararlanacak. YKS ek tercih kılavuzunda tablo 3’te ön lisans bölümleri, tablo 4’te ise 4 yıllık lisans bölümlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. YKS ek tercih işlemleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber yapılabilecek. Peki YKS ek tercih üniversite boş kontenjanlar 2026 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercih üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları tablosu…

HABERİN ÖZETİ

YKS ek tercih üniversite boş kontenjanları ve taban puanları listesi! ÖSYM 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tablosu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
YKS ek tercih üniversite boş kontenjanları ve taban puanları, ÖSYM'nin yayımladığı ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte belli oldu.
YKS ek tercih kılavuzunda üniversitelerin ek kontenjanları, özel koşul ve açıklamaları, en küçük (taban) puan ve en yüksek tavan puanlar yer aldı.
Ek yerleştirme kontenjanları, merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması sebebiyle boşalan kontenjanlardan oluşmaktadır.
Ön lisans bölümleri tablo 3'te, 4 yıllık lisans bölümleri ise tablo 4'te yer alıyor.
YKS ek tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabilecek.
Ek yerleştirme ücreti 170 TL olarak belirlendi ve tercihler 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yeni yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda üniversite boş kontenjanlar yer aldı. Üniversite boş kontenjanların yanı sıra üniversitelerin özel şartları, ek tercihler için ve tavan puan yer aldı. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

 

YKS ek tercih üniversite boş kontenjanları ve taban puanları listesi! ÖSYM 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tablosu

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 TABLOSU

YKS üniversite taban puanları üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Her yıl tercih yapacak adaylar, ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. YKS üniversite taban puanları üniversitelerin alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. Tavan puanlar ise en yüksek puan anlamını taşıyor.

ÖN LİSANS VE LİSANS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS ek tercih üniversite boş kontenjanları ve taban puanları listesi! ÖSYM 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tablosu

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. YKS ek tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi.

YKS ek tercih üniversite boş kontenjanları ve taban puanları listesi! ÖSYM 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları tablosu

 

 

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#YKS
#ÖSYM
#taban puan
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