YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor

25 May 2024 10:44 - Güncelleme : 25 May 2024 10:56

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "YKS'ye Doğru 2024" sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.

SINAV, AYRI GÜNLERDE YAPILACAK

Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.

Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

ÖĞRENCİLER İSTEDİKLERİ ZAMAN SINAVA GİREBİLECEK

Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.