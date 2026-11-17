Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında belirli sınıf ve derslerde uygulanmaya başlanacak. Dijital platform üzerinden açık uçlu sorular hazırlanabilecek ve sınav sonuçları analiz edilerek öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenecek. Öğretmenlerin yazılı sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerini dijital ortama taşıyacak sistemle, öğrencilerin akademik durumlarının daha ayrıntılı incelenmesi hedefliyor. Liselerde kapsam alınan dersler Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ingilizce oldu. Sosyal medyada ve bazı platformlarda üniversite sınavının kaldırılacağı iddialarının üzerine gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki YKS kaldırılacak mı, ne oldu? İşte, üniversite sınavıyla ilgili detaylar…

YKS KALDIRILACAK MI, ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sistemi’yle beraber öğrencilerin sınıf ve şube düzeyinde sınav sonuçlarının analiz edilmesi hedefleniyor. OYSS öğrencilerin bilgilerini kendi ifadeleriyle ortaya koymalarını sağlayan açık uçlu sorularının hazırlanmasını destekleyecek. Platformda soru havuzundan yararlanılması ve sınav planlamasının dijital ortamda yürütülmesi de mümkün olacak.

MEB’in gündeminde üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın kaldırılması bulunmuyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmazken 2027 yılında uygulanacak AYT, TYT ve YDT oturum tarihleri belirlenmişti.

YKS sınavına başvuru işlemleri 4 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Üniversite sınavı geç başvuru işlemleri ise 16-18 Mart tarihlerinde yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS oturum tarihleri şu şekilde;

YKS 1. Oturum TYT 19 Haziran 2026

YKS 2. Oturum AYT 20 Haziran 2026

YKS 3. Oturum YDT 20 Haziran 2026

2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

2027-YÖKDİL/1: 14 Şubat 2027

2027-MSÜ: 28 Şubat 2027

2027-YDS/1: 14 Mart 2027

2027-TUS 1. Dönem: 21 Mart 2027

2027-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: 21 Mart 2027

2027-ALES/1: 11 Nisan 2027

2027-DUS 1. Dönem: 18 Nisan 2027

2027-STS Diş Hekimliği 1. Dönem: 18 Nisan 2027

2027-YKS 1. Oturum (TYT): 19 Haziran 2027

2027-YKS 2. Oturum (AYT): 20 Haziran 2027

2027-YKS 3. Oturum (YDT): 20 Haziran 2027

2027-DGS: 11 Temmuz 2027

2027-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 18 Temmuz 2027

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 24 Temmuz 2027

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 25 Temmuz 2027

2027-ALES/2: 8 Ağustos 2027

2027-YÖKDİL/2: 15 Ağustos 2027

2027-TUS 2. Dönem: 22 Ağustos 2027

2027-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: 22 Ağustos 2027

2027-KPSS Ön Lisans: 19 Eylül 2027

2027-DUS 2. Dönem: 10 Ekim 2027

2027-STS Diş Hekimliği 2. Dönem: 10 Ekim 2027

2027-KPSS Ortaöğretim: 24 Ekim 2027

2027-YDS/2: 7 Kasım 2027

2027-ALES/3: 21 Kasım 2027

2027-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 5 Aralık 2027