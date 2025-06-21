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 | Özge Sönmez

YKS maratonu başladı! 2.5 milyon aday üniversite hayali için ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

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YKS maratonu başladı! 2.5 milyon aday üniversite hayali için ter döküyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 10:21

2025-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan, 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, bu yıl 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda düzenleniyor.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Türkiye genelindeki 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde düzenlenen TYT'de, 333 bin 836 kişi görev alıyor.

TYT OTURUMU BAŞLADI

Saat 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın katılması bekleniyor. Adaylara Türkçe (40), Sosyal Bilgiler (20), Temel Matematik (40) ve Fen Bilimleri (20) testlerinde toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Sınavda 333 bin 836 kişi görev yapacak. TYT’ye 12 bin 607 engelli aday da katılacak.

YKS maratonu başladı! 2.5 milyon aday üniversite hayali için ter döküyor

6 İLÇEDE İLK KEZ YKS UYGULANIYOR

Hakkari'nin Şemdinli, Hatay'ın Hassa, Kocaeli'nin Dilovası, Kütahya'nın Gediz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştiriliyor.

Diğer yandan, 12 bin 94 şehit ve gazi yakını ile gaziler sınav ücretinden muaf tutuldu.

YARIN AYT VE YDT OTURUMLARI

Yarın saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapılacak. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT, 5 bin 78 binada ve 93 bin 145 salonda düzenlenecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40), Sosyal Bilimler-2 (40), Matematik (40), Fen Bilimleri (40) testlerinde toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak. AYT’de 226 bin 138 kişi görev alacak. AYT’ye 8 bin 352 engelli aday katılacak.

YKS maratonu başladı! 2.5 milyon aday üniversite hayali için ter döküyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “YKS’ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

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