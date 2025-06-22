YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumlarına giren öğrenciler için önemli bir gelişme yaşandı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

İyi bir üniversite ve hayallerindeki bölümü kazanmak için 21 Haziran’da TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve 22 Haziran Pazar günü AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarında ter döken öğrenciler için beklenen haber geldi.

ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

2025 YKS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Sınavların sonucunda emeklerinin karşılıklarını görmek isteyen öğrenciler, sitedeki bilgilerden başarılarını ölçebilecekler.

2025 YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...