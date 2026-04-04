2026 yılında yaklaşık 2 milyondan fazla aday üniversite sınavına katılmaya hazırlanıyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve her yıl en geniş katılımla gerçekleştirilen sınavlardan birisi olan YKS sınavı, AYT, TYT ve YDT olarak üç farklı oturumda yapılıyor. Üniversite sınavı oturumları iki farklı güne yayılırken öğrenciler, sınav takvimine odaklandı. Dünya Kupası’nda milliler, ilk maçına 14 Haziran’da Avustralya karşısında çıkarken ikinci mücadele ise 19 Haziran’da Paraguay karşısında oynanacak. Grup aşamasının son maçı olan ABD mücadelesi ise 25 Haziran’da başlayacak. Ay-yıldızlı ekibimizin ikinci mücadelesinin ardından üniversite sınavı gerçekleştirilecek. Peki YKS tarihi değişecek mi, sınav ne zaman? İşte, YKS AYT, TYT ve YDT sınav takvimi…

HABERİN ÖZETİ YKS TYT, AYT, YDT sınav tarihleri değişti mi, ne zaman yapılacak? 2026 Üniversite sınavı ertelendi mi? 2026 YKS üniversite sınavı tarihleri, Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarıyla çakışmamasına rağmen herhangi bir değişikliğe uğramayacak. 2026 YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15'te yapılacak. AYT ve YDT oturumları 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak; AYT saat 10:15'te, YDT ise saat 15:45'te başlayacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Takım'ın ilk Dünya Kupası maçıyla aynı tarihte olması nedeniyle 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe ertelenmiştir. YKS sınavı ve Milli Takım'ın ikinci maçı aynı güne denk gelmeyeceği için YKS tarihlerinde bir değişiklik beklenmiyor.

YKS SINAV TARİHİ 2026 DEĞİŞTİ Mİ, ERTELENİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 14 Haziran’da milli takımın ilk maçına denk geliyor olması sebebiyle takvimde ufak bir değişikliğe gitti. LGS oturumu 13 Haziran’da çekilirken gözler YKS sınav takvimine çevrildi. ÖSYM’nin planlamasında sınavın erkene çekilmesi veya ertelenmesi şimdilik bulunmuyor. Sınav ve milli maç aynı güne denk gelmeyeceğinden üniversite sınavı tarihlerinde bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

2026 YKS (AYT, TYT, YDT) SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları üç farklı oturumda düzenlenecek.YKS’de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) olurken 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından açıklanan YKS sınav takvimi şu şekilde;

1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 – Cumartesi (Saat: 10:15)

2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 10:15)

3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 15:45)

LGS SINAV TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MEB’den yapılan açıklamada “açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. “ ifadeleri yer aldı.