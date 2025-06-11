YKS'ye girecekler dikkat! Giriş belgeleri erişime açıldı

İstanbul
Son dakika haberi: ÖSYM, 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden belgelerine erişebilecek.
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerlerini açıkladı. YKS sınav yerlerini öğrenmek isteyen üniversite adayları, ÖSYM'nin resmi sitesinden erişime açıklanan adresten görebilecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.