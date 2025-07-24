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 | Yusuf Özgür Bülbül

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Şehit yakınlarına yüksek lisans ve doktora kontenjanı geliyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ağrı'daki programı kapsamında, İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret edip senato toplantısına katıldı. Özvar, burada yaptığı açıklamada, şehit yakınlarına yüksek lisans ve doktora kontenjanı geleceğini söyledi...

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YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Şehit yakınlarına yüksek lisans ve doktora kontenjanı geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 20:37

Kurulu () Başkanı Prof. Dr. , Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret etti. IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu İbrahim Çeçen’in eşlik ettiği program, Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin’in ev sahipliğinde yapıldı.

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Şehit yakınlarına yüksek lisans ve doktora kontenjanı geliyor

ŞEHİT YAKINLARINA KONTENJAN

Ziyarette konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, şehit ve gazi yakınlarına yönelik yükseköğretim imkanlarının genişletildiğini belirterek, "Birkaç gün önce alınan kararla, artık şehit eş ve çocukları ile gazi eş ve çocuklarına, aynı zamanda gazilere yönelik olarak, yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programlarda da ek verilmesi kararlaştırılmıştır. Her bir programda bir ek kontenjan tanımlanacak" dedi.

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Şehit yakınlarına yüksek lisans ve doktora kontenjanı geliyor

"YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ ODAKLI PROGRAMLAR" VURGUSU

Kontenjan düzenlemelerine ilişkin de bilgi veren Özvar, üniversitelere tahsis edilen kontenjanların öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve programlara olan talep doğrultusunda belirlendiğini aktardı. Adaylara, puanlarını aldıktan sonra yeni açılan programlara dikkatle bakmaları çağrısında bulunan Özvar, "Son yıllarda yapay zeka, bilişim ve teknoloji alanlarında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu yıl yüzlerce üniversitemizde 20’den fazla yeni program açtık. Öğrencilerin bu dönüşümü dikkate almaları çok önemli" diye konuştu.

Üniversitelerin sadece birey değil, aynı zamanda bölgeyi kalkındıran kurumlar olduğuna dikkat çeken Özvar, özellikle büyük şehirler dışındaki üniversitelerin bu konuda daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ndeki toplantının önemine değinen Özvar, "Üniversitemizin Ağrı’ya ve çevre illere yapacağı katkılar bizim için çok kıymetli. Burada görev yapan bilim insanlarının, hayvancılık, ziraat, çevre ve su gibi bölgesel öncelikleri gözeterek çalışmalar yürütmesi, ülkemiz adına büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Şehit yakınlarına yüksek lisans ve doktora kontenjanı geliyor


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ise, "Bugün burada, yükseköğretimimizin yönünü belirleyen, vizyonuna yön veren Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ı ve üniversitemizin kurulmasına öncülük eden, adını gururla taşıdığımız kıymetli iş insanı ve hayırsever Sayın İbrahim Çeçen’i ağırlamak bizler için son derece anlamlı ve kıymetlidir. YÖK Başkanımızın liderliğinde yükseköğretimde kalite, erişilebilirlik ve uluslararasılaşma gibi alanlarda atılan adımlar, biz üniversiteler için rehber ve yol gösterici niteliktedir. Bu doğrultuda bizler de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bölgemizin potansiyelini ortaya çıkarmak, öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunmak ve ülkemize değer katacak bireyler yetiştirmek amacıyla gayretle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#yök
#erol özvar
#kontenjan
#yükseköğretim
#yapay-zeka
#Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
#Şehit Ve Gazi Yakınlarına Destek
#Eğitim
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