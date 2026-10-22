Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affı kapsamında öğrenimlerine yeniden başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ YÖK öğrenci affında yatay geçiş için taban puan düzenlemesi yaptı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı kapsamında öğrenimlerine yeniden başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yaparak taban puan esaslarını belirledi. Öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak esaslar belirlendi. Yatay geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak. Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse ve aynı puan türündeyse başvuru yapılabilecek. Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2026'ya kadar ilgili üniversitelere başvuru yapması gerekiyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Düzenlemeyle, öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak taban puan esasları belirlendi.

GEÇİŞ YAPILACAK PROGRAMIN İLK ALIM YAPTIĞI PUANLA ÖĞRENCİNİN İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ YILKİ PUAN KARŞILAŞTIRILACAK

Yükseköğretim Genel Kurulunun kararına göre, yatay geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak.

Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Karşılaştırmada aynı puan türündeki programlar esas alınacak.

EK DÜZENLEMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Öğrenci affına ilişkin usul ve esaslara ek hüküm 9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun'la, üniversitelerle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu, 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslarla, düzenlemeden yararlanan öğrencilere gerekli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusu yapma hakkı da vermişti. Ancak öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde hangi taban puanının esas alınacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler üzerine, usul ve esasların 18'inci maddesine ek hüküm getirildi.

9 ARALIK 2026'YA KADAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2026'ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurmaları gerekiyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Yatay geçişe ilişkin ek düzenleme ise belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvurularında uygulanacak.