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Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:00

YÖK öğrenci affında yatay geçiş için taban puan düzenlemesi yaptı

YÖK, öğrenci affıyla yeniden öğrenim görme imkanına kavuşanların yatay geçiş işlemleriyle ilgili ek düzenlemeye gitti. Buna göre bu başvurularda değerlendirilecek taban puan esasları netleşti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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YÖK öğrenci affında yatay geçiş için taban puan düzenlemesi yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 20:00

(YÖK) kapsamında öğrenimlerine yeniden başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yaptı.

HABERİN ÖZETİ

YÖK öğrenci affında yatay geçiş için taban puan düzenlemesi yaptı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı kapsamında öğrenimlerine yeniden başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yaparak taban puan esaslarını belirledi.
Öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak esaslar belirlendi.
Yatay geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak.
Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse ve aynı puan türündeyse başvuru yapılabilecek.
Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2026'ya kadar ilgili üniversitelere başvuru yapması gerekiyor.
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Düzenlemeyle, öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak esasları belirlendi. 

GEÇİŞ YAPILACAK PROGRAMIN İLK ALIM YAPTIĞI PUANLA ÖĞRENCİNİN İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ YILKİ PUAN KARŞILAŞTIRILACAK

Yükseköğretim Genel Kurulunun kararına göre, yatay geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak. 

YÖK öğrenci affında yatay geçiş için taban puan düzenlemesi yaptı

Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Karşılaştırmada aynı puan türündeki programlar esas alınacak.

EK DÜZENLEMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Öğrenci affına ilişkin usul ve esaslara ek hüküm 9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun'la, üniversitelerle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanınmıştı. 

Yükseköğretim Kurulu, 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslarla, düzenlemeden yararlanan öğrencilere gerekli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusu yapma hakkı da vermişti. Ancak öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde hangi taban puanının esas alınacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler üzerine, usul ve esasların 18'inci maddesine ek hüküm getirildi.

YÖK öğrenci affında yatay geçiş için taban puan düzenlemesi yaptı

9 ARALIK 2026'YA KADAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2026'ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurmaları gerekiyor. 

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Yatay geçişe ilişkin ek düzenleme ise belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvurularında uygulanacak.

 

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ETİKETLER
#taban puan
#Yatay Geçiş
#Öğrenci Affı
#Yükseköğretim Kurulu
#7592 Sayılı Kanun
#Eğitim
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