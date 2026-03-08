Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

YÖKDİL/1 soruları ve cevapları 2026! YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, nereden sorgulanır?

YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı sınavını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde, Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlenen YÖKDİL sınavına İngilizce Fen Bilimleri, İngilizce Sağlık Bilimleri, İngilizce Sosyal Bilimler, Arapça Sosyal Bilimler alanında binlerce aday katılım sağladı. Adaylara sınavda 80 soru soruldu ve soruları çözmeleri için ise 180 dakika süre verildi. Sınavın sona ermesinin ardından ise ÖSYM tarafından YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar sorularının doğru yanıtlarını ÖSYM'nin "osym.ais.gov.tr" adresinden sorgulayabilecek. Peki YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı 2026 açıklandı mı? İşte YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları 2026! YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, nereden sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 12:07

soru kitapçığı ve için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Bu yıl YÖKDİL/1 sınavına İngilizce Fen Bilimleri alanında 28 bin 12, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 46 bin 927, İngilizce Sosyal Bilimleri alanında 35 bin 916 ve Arapça Sosyal Bilimleri alanında 3 bin 26 öğrenci başvuru yaptı. Toplam 113 bin 881 adayın girdiği YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların ise puanları hesaplanmayacak. YÖKDİL/1 sınavının sona ermesinin ardından ise soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündeme geldi. Adaylar tarafından YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

YÖKDİL/1 soruları ve cevapları 2026! YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, nereden sorgulanır?

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL/1 sınavının soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. YÖKDİL sınavı bugün saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından ise gün içerisinde ÖSYM tarafından soruların ve cevap anahtarının yüzde 10'unun erişime açılması bekleniyor. Genel olarak ÖSYM uyguladığı sınavların soru ve cevap anahtarını gün içerisinde paylaşıyor.

YÖKDİL/1 soruları ve cevapları 2026! YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, nereden sorgulanır?

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI 2026 VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL sorularının yer aldığı sınav kitapçığı, sınavın sonrasında öğrencilerden toplanıyor. YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u ise sınavın sona ermesinin ardından gün içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanıyor. PDF şeklinde yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarına adaylar "osym.gov.tr" adresinden erişim sağlayabilecekler. Sınavda sorulan 80 sorunun sadece yüzde 10'unu adaylar yayımlanan sınav kitapçığından görebilecek. Soruların hemen altında ise "Doğru Cevap" şeklinde hangi şıkkın doğru olduğu belirtilecek.

YÖKDİL/1 soruları ve cevapları 2026! YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, nereden sorgulanır?

YÖKDİL PUAN HESAPLAMASI 2026 NASIL YAPILACAK?

YÖKDİL puan hesaplamaları adayları doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden hesaplanıyor. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınırken, yanlış cevaplar ise değerlendirilmiyor. Bu kapsamda 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek.

YÖKDİL/1 soruları ve cevapları 2026! YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, nereden sorgulanır?

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK BELLİ OLDU 2026

ÖSYM tarafından her yılın başında, uygulanacak olan sınavların takvimi duyuruluyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde duyurulacak. Öğle saatlerine doğru ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları duyurulması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlara erişim sağlayabilecekler. Adaylara sonuç belgesi posta veya mail yoluyla ise gönderilmeyecek.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#cevap anahtarı
#yökdil
#Soru Kitapçığı
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.