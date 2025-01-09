YÖK’ten büyük değişim! Meslek Yüksekokulları için yeni dönem başlıyor

09 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:25

Türkiye'deki meslek yüksekokullarından (MYO) sektörel ihtiyaçlara uyumlu yeni dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, meslek yüksekokulları (MYO) için yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Sektör ihtiyaçlarına göre düzenlenecek dijital ve yeşil temalı yeni MYO modelleriyle, geleneksel yapılar yerini modern bir sisteme bırakacak. Standartları karşılamayan MYO’lara destek ise geri çekilecek.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MYO’ların eğitim programlarının baştan sona yenileneceğini duyurdu. Özvar, sektör temsilcileriyle yapılan çalışmalar sonucu organize sanayi bölgelerinde (OSB) MYO’ların müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini ve dijital beceri odaklı yeni modellerin hayata geçirileceğini söyledi.

“Amacımız, öğrencilerin uygulamalı eğitimle donatıldığı, dijital ve yeşil beceri ağırlıklı tematik MYO’lar kurmaktır” diyen Özvar, bu çalışmaların sektörel iş birliğiyle devam edeceğini vurguladı.

DİJİTAL VE YEŞİL PROGRAMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Özvar, “2024 yılında 20 üniversitede, 70’i aşkın dijital beceri odaklı ön lisans ve lisans programı açıldı. Yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve kuantum teknolojisi gibi alanlarda insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, tarım ve sağlık sektöründe yeşil dönüşüm için özel programların hazırlanacağını belirtti.

STANDARTLARI KARŞILAMAYAN MYO'LARA DESTEK KESİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, her yıl MYO’lar denetlenecek ve standartları karşılamayan meslek yüksekokulları eğitim desteklerinden mahrum kalacak. Özvar, bu kararın kaliteyi artırmayı amaçladığını belirterek, rektörlere çağrıda bulundu: “Rektörlerimiz, ayda en az birkaç kez MYO’ları ziyaret etmeli ve çalışmaları yerinde incelemelidir.”

MYO MEZUNLARININ İ̇STİHDAM ORANI ARTIYOR

Organize sanayi bölgelerindeki MYO mezunlarının istihdam oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Özvar, 2023’te MYO mezunlarının istihdam oranı yüzde 61,27 iken, OSB-MYO’lardan mezun olanların istihdam oranının yüzde 78 olduğunu açıkladı. Bu başarıda, sektör ihtiyaçlarına göre hazırlanan müfredatların ve uygulamalı eğitimin etkili olduğunu vurguladı.

STAJ VE İ̇Ş YERİ UYGULAMALARI GENİŞLETİLECEK

Özvar, staj ve iş yeri uygulamalarının süre ve çeşitliliğinin artırılacağını belirtti. OSB-MYO iş birliğinin bu alanda güzel bir örnek oluşturduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin iş gücü piyasasıyla daha sıkı bir bağ kuracağını vurguladı.

64 MİLYON TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ

2024 yılı itibarıyla OSB içinde kurulan 17 MYO’da öğrenim gören 5 bin 623 öğrenci için toplamda 64.554.179 TL eğitim desteği sağlandı. Özvar, bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

GELECEĞİN MYO'LARI İ̇ÇİN AKREDİTASYON ÇAĞRISI

Özvar, üniversite yönetimlerinden MYO programlarını akredite etmelerini ve eğitim kalitesini artıracak adımları atmalarını istedi. MYO’larda dijital ve yeşil becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.