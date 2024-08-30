Sahte burs mesajlarına dikkat! YÖK'ten üniversite öğrencilerine dolandırıcılık uyarısı

30 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:45

MEB 81 ile genelge gönderdi: Yeni tedbirler alındı

MEB 81 ile genelge gönderdi: Yeni tedbirler alındı

Burs tuzağına dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi bu kez üniversite öğrencileri!

Burs tuzağına dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi bu kez üniversite öğrencileri!

Üniversitelerin açılmasına günler kala artan dolandırıcılık olaylarıyla üniversite öğrencileri mağdur oluyor. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi adına YÖK'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıkları ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiğine yönelik şikayetlerin olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir." ifadesine yer verildi.

Öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılmaması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DİKKAT!

Açıklamada, söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı.

YÖK Destek Burslarına ilişkin duyurular konusunda kurulun resmi internet sayfası "https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri" takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.