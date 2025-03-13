YKS başvuruları bugün sona eriyor!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) geç başvuru süreci bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav için 6 Şubat 2025'te başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri, bugün (13 Mart 2025) saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Peki YKS geç başvurusu nasıl yapılır? YKS geç başvuru işlemleri için ais.osym.gov.tr adresine giren adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapılarak başvuruları yapabilir.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru işlemlerinde de adaylardan belli bir ücret talep ediliyor. Adayların her bir oturum için 675 TL ödemesi gerekiyor. İki oturuma katılacak adaylar 1350 TL, üç oturumun tamamına katılacak adaylar ise toplamda 2025 TL ödeme yapacak.

BU GECE SON!

Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapılabilecek.