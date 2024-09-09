Yurt genelinde şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak!

09 Eylül 2024 00:26 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 00:29

Tunceli’de şehit olan askerlerimiz için yurt genelinde okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

BAKAN TEKİN: BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAĞIZ

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek, "Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.