Yusuf Tekin ara tatil açıklaması! Ara tatiller kaldırıldı mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim öğretim yılından beri ara tatil uygulanıyor. Ara tatil uygulaması kapsamında öğrenciler her dönem bir kez olmak üzere hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapıyorlar. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise ikinci dönem ara tatili 13 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. Bu yıl ara tatil Ramazan Bayramı'na denk gelecek. Son dönemlerde ara tatil uygulamasının kaldırılacağına dair birçok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaların ardından 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı, ara tatiller kaldırıldı mı soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil uygulamasının kaldırılıp, kaldırılmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

ARA TATİLLER KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 2. dönem ara tatili 13 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. İkinci ara tatilin iptaline dair herhangi bir durum söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili konulara değindi. Yaptığı açıklamada Bakan Yusuf Tekin bu yıl gerçekleştirilecek olan alan araştırmasından sonra ara tatillerin kaldırılıp, kaldırılmayacağı hakkında kararı alacaklarını belirtti. Bakan Tekin açıklamasında "Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak. Bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

13-23 MART ARA TATİL YAPILACAK MI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde 2. dönem ara tatili yer alıyor. Bu kapsamda 13-23 Mart 2026 tarihleri arasında ara tatil uygulanacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca tatil yapacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 cuma günü sona erecek. Öğrenciler dönem sonu karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.