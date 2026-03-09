Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yusuf Tekin ara tatil açıklaması! Ara tatiller kaldırıldı mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı?

Ara tatil kaldırılacak mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 13-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar. Ara tatilin yakınlaşmasıyla birlikte ara tatiller kaldırıldı mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillerin kaldırılıp, kaldırılmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan ara tatil uygulamasıyla ilgili son gelişmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yusuf Tekin ara tatil açıklaması! Ara tatiller kaldırıldı mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 14:26

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim öğretim yılından beri uygulanıyor. Ara tatil uygulaması kapsamında öğrenciler her dönem bir kez olmak üzere hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapıyorlar. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise ikinci dönem ara tatili 13 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. Bu yıl ara tatil Ramazan Bayramı'na denk gelecek. Son dönemlerde ara tatil uygulamasının kaldırılacağına dair birçok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaların ardından 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı, ara tatiller kaldırıldı mı soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı ara tatil uygulamasının kaldırılıp, kaldırılmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Yusuf Tekin ara tatil açıklaması! Ara tatiller kaldırıldı mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı?

ARA TATİLLER KALDIRILDI MI?

(MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 2. dönem ara tatili 13 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. İkinci ara tatilin iptaline dair herhangi bir durum söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili konulara değindi. Yaptığı açıklamada Bakan Yusuf Tekin bu yıl gerçekleştirilecek olan alan araştırmasından sonra ara tatillerin kaldırılıp, kaldırılmayacağı hakkında kararı alacaklarını belirtti. Bakan Tekin açıklamasında "Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak. Bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Tekin ara tatil açıklaması! Ara tatiller kaldırıldı mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı?

13-23 MART ARA TATİL YAPILACAK MI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde 2. dönem ara tatili yer alıyor. Bu kapsamda 13-23 Mart 2026 tarihleri arasında ara tatil uygulanacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca tatil yapacaklar.

Yusuf Tekin ara tatil açıklaması! Ara tatiller kaldırıldı mı, 13-23 Mart ara tatil yapılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 cuma günü sona erecek. Öğrenciler dönem sonu karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#yusuf tekin
#ara tatil
#okullar
#Eğitim Takvimi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.