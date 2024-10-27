Tüketici Konfederasyonu Başkanı da satın almış! Taklit ve tağşiş yapan markalar arasında çıktı

27 Ekim 2024 19:14 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 19:54

Gıdada taklit ve tağşiş yapan markalar listesine her geçen gün yeni markalar ekleniyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu 5 litresi 700 liraya aldığı zeytinyağının da tağşişli ürünler arasında çıktığını duyurdu. Ağaoğlu ayrıca tüketicileri yalancı indirim ve gizli zam tuzağına karşı da uyardı.

İnsan sağlığını hiçe sayarak gıdaların içerisine olmaması gereken maddeler katanlar ifşa olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş​ yapılan sahte gıdalar listesine her geçen gün yeni markalar ekleniyor. Son güncellemede gıdada taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürün sayısı 703'e çıktı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu kendi aldığı zeytinyağının da tağşişli ürünler arasında çıktığını duyurdu.

GİZLİ ZAM VE İNDİRİM KAMPANYALARINA DİKKAT!

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle gıda​ ürünlerinde gramajlar düşürülerek yapılan “gizli zam” ve fiyatın yükseltilip tekrar düşürülmesiyle “indirim” gibi gösterilen hilelere karşı püf noktalarını da anlattı.

ALDIĞI ZEYTİNYAĞI​ TAĞŞİŞLİ ÇIKTI

İncelemek için ucuz fiyatlı zeytinyağı aldığını anlatan Ağaoğlu, “Para verip aldım. O zeytinyağlarından birinin 5 litresi 700 liraydı. Bir diğeri 750 liraydı. Beş litrelik bir erken hasat taş baskı natürel zeytinyağı bu fiyata mümkün değil. Bunu biliyorum. İki tenekeyi para verip aldım. Aldıklarımdan birisi Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tağşişli ürünler listesinde yer aldı. Öbürünü de Bakanlığın İstanbul İl Laboratuvarına götürdüm. Oraya da para ödeyerek analize bıraktım. Sonuçlarını alınca konuşuruz” diye konuştu.

GRAMAJ OYUNU YAPILIYOR

Tağşiş ve taklitle tüketiciler kandırıldığı gibi büyük markalı firmaların da başka yollarda aldattığını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Gramaj oyunlarıyla bir de gizli zamlar var. Paketli gıdalarda gramajı düşürüyorlar ama paket aynı paket fiyat aynı fiyat. Tüketici bunu aynı fiyat diye alıyor ancak zamlı aldığını bilmiyor. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde 'Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı düşüncesi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları' maddesi bulunuyor. Bu maddeye göre gizli zamla tüketiciyi aldatanlara 550 bin liraya kadar ceza uygulanabiliyor.”

"İNDİRİM YAPIYORUM DİYEBİLMESİ İÇİN 30 GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI OLMALI"

Yalancı indirime de dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Hakikaten bunu insanlara yeterince anlatamadım. İndirim yapıyorum diyebilmesi için firmanın o ürünün son 30 günde satıldığı en düşük fiyatı baz alması lazım. Yani 100 liraya satmış, 120 ya da 150 liraya satmış. 150 lira üzerinden indirim uygulayamaz. 100 lira üzerinden indirim yapabilir. Bunu fark eden tüketiciler Ticaret Bakanlığına başvurmalı. Otuz gün geriye dönüp satıyorsunuz. 100 liradan satmış en düşük. Yüz liradan daha ucuza satıyorsa indirim diyebilir. Mesela 90 liraya satıyorsa ona indirim yaptın denebilir. Yalancı indirim olduğu takdirde bununla ilgili idari para cezasına muhatap olacaktır. Fiyatı yükseltip sonra indirim yaptık demek tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardır ve cezayı gerektirir.”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının her ürünü takip etmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Ağaoğlu, denetimde tüketicilere büyük görev düştüğünü söyledi.

Şikayetle ilgili büyük kolaylıklar sağlandığını dile getiren Ağaoğlu, “2025'te değerlenme oranı da artacaktır ancak bu yıl için 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri yetkili. Cep telefonları, çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolaplarında yaşanan sıkıntılarda bile fiyatları açısından mahkemeye gitmeden bu yolla çözüm yolu aranabilir” dedi.