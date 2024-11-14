Türkiye ve İngiltere arasında demiryolu işbirliği imzalandı

14 Kasım 2024 13:46 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:47

Birleşik Krallık ve Türkiye İki ülke arasındaki “Demiryolu Sektöründe İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” demiryolu sektöründeki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu önemli etkinlikte demiryolu sektörünün geleceği, güvenliği ve inovasyonu hakkında derinlemesine görüşmeler yapıldı ve Türkiye ve İngiltere arasında demiryolu anlaşması imzalandı.

Türkiye ve İngiltere arasında demiryolu anlaşması imzalandı. Mutabakat zaptının gelecekte kurulacak işbirliklerinin yenilikçi yönünü ortaya çıkarması, her iki ülkede de demir yolu sektöründe heyecan verici bir döneme işaret ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE ARASINDA DEMİRYOLU ANLAŞMASI

JW Marriot Otel'de "Birleşik Krallık-Türkiye Demiryolu Forumu" düzenlendi. Foruma Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Wendy Wyver, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ömrüye Ayan, Birleşik Krallık Uluslararası Demiryolu ve Demiryolu Taşımacılığı Direktör Yardımcısı Andrea Pearson ve demir yolu sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri katıldı.

Forumun açılışında konuşan Wyver, Türkiye'nin uluslararası güvenlikten enerjiye, ticaretten ulaştırmaya kadar birçok alanda vazgeçilmez bir ortak olduğuna dikkati çekti.

İŞBİRLİĞİ 150 YILDIR SÜRÜYOR

İnovasyon ve teknolojik gelişmeler İki ülke arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. İki ülke arasındaki iş birliğinin sadece ekonomik kalkınmayı değil aynı zamanda sosyal ve kültürel kalkınmayı da destekleyeceğini belirttildi. Ayrıca demiryolu güvenliğini artırmanın her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edeceği ifade edildi.

İki ülke arasındaki demir yolu sektöründeki iş birliği 150 yıldır sürüyor. Bu uzun geçmiş, iki ülkenin güvenini ve ortak hedeflerini pekiştirirken mutabakat zaptı gelecekteki iş birliğinin yenilikçi yönünü ortaya koydu.