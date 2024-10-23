Sıfır faizli kredi 50 bin liraya dayandı! 9 banka tek tek kesenin ağzını açtı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

23 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:05

Sıfır faizli kredi kampanyaları nakit ihtiyacı olanlar için başladı. Bankalar yeni müşteriler kazanmak için kesenin ağzını açtı. 9 bankanın kredi faizleri ve nakit avans kampanyaları 50 bin liraya kadar dayandı. İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi ve şartları…

Altın fiyatları düşüşe geçti ama tutunamadı! İslam Memiş'ten yükseliş uyarısı geldi: Altın almak için bekleyenler dikkat

Altın fiyatları düşüşe geçti ama tutunamadı! İslam Memiş'ten yükseliş uyarısı geldi: Altın almak için bekleyenler dikkat

Dolar kuru ne kadar oldu? 23 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru ne kadar oldu? 23 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

Merkez Bankası son yapılan PPK toplantısının ardından faizleri sabit bıraktığını açıkladı. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler ise faizlerin yüksek kalmasından şikayetçi. Banklalar ise tek tek 0 faizli kredi​ kampanyalarını açıkladı. İşte kredi çekmek isteyenler için 0 faizli kredi veren bankaların listesi…

50 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Faizsiz kredi kampanyaları için ekim ayı tarifesi belli oldu. Bankalar eki ayıyla beraber kredi faizlerini güncelledi. 9 bankanın 0 faizli kredi tutarı 50 bin liraya kadar ulaştı.

BAZI BANKALAR FİNDEKS NOTU İSTİYOR

Öte yandan bazı bankalar yeni müşterileri için findeks kredi notu istiyor. 0 faizli krediler genellikle bu nota göre veriliyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olan müşteriler kredilere daha hızlı ulaşabiliyor. Kredi notu düşük olan müşterilere sağlanan kredi miktarı ise değişiklik gösterebiliyor.

Faiz​ kredi kampanyası uygulayan bankalar sigortalı olma şartı arıyor. Ancak bazı bankalar sigortasız olarak çalışanlara da 25 bin TL ve 6 ay vade ile sıfır faizle kredi veriyor. Bu krediler genellikle üniversite öğrencilerine uygulanıyor.

Faizsiz kredi başvuruları şubelerden değil, dijital uygulamalardan kabul ediliyor.

İŞTE 0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

AKBANK’TAN 0 FAİZLİ KREDİ

Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma fırsatı sağlıyor. Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa müşteri edinimi sürecini tamamlayanlar faydalanıyor.

QNB'DE 333 TL TAKSİTLİ KREDİ İMKANI

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli, 3 bin 333 taksitle 20.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Taksitli nakit avans için ise 0 faiz 3 ay vadeli 25.000 TL taksit kullandırılıyor.

İŞ BANKASI'NDAN 25 BİN TL NAKİT AVANS

İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkânı sunuyor. Nakit avans miktarı ise 25 bin TL olarak açıklandı. Faizsiz Taksitli Nakit Avans ise 3 (dahil) ay vaden de geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor.

GARANTİ BBVA'DAN KREDİ AVANS İMKANI

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avansla beraber toplamda 45 bin TL faizsiz kredi sağlıyor. Bankanın kampanyası ise 1-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

ING’DEN YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL KAMPANYA

ING Bank, yeni ING'lilere özel kampanyalar sunuyor. Yeni müşterilere yüzde 0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi veriliyor. Turuncu Ekstra programına katılan, kredi vadesi boyunca gerekli puan toplandığında (aylık 3.250 puan) her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredi faizi nakit iade ile yüzde 0 faiz olarak yansıyor.

DENİZBANK 15 BİN TL’LİK FAİZSİZ KREDİ

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Böylece toplamda 25 bin TL faizsiz kredi veriyor. Kampanyadan 30 Eylül'e kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" diyenler yararlanıyor.

ALBARAKA'DA YENİ KAMPANYA BAŞLATTI

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) faizsiz 15.000 TL finansman imkânı sunuluyor. Kampanyadan 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Albaraka Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka'lı olanlar yararlanabiliyor.

ZİRAAT'TEN 2 BİN 500 LİRALIK HEDİYE

Ziraat Bankası 1 Eylül-31 Ekim arasında Ziraat Mobil'den Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvuruları onaylananlara toplam 2.500 TL'ye kadar Bankkart lira hediye ediyor.

TEB BANKASI 0 FAİZLİ KREDİ

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. Kampanya 31.10.2024 tarihine kadar geçerlidir.



