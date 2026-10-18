0 TL'ye karpuz sırası! Sırrı ortaya çıktı: 5 dakikada tükendi

'SEZONU TATLI BİR ŞEKİLDE KAPATTIK'

Muş'tan getirttiği sezonun son ürünlerini satmak yerine halka ikram eden 32 yaşındaki pazarcı ve hal komisyoncusu Faruk Kodek, örnek davranışının nedenini anlattı. Yıllardır Amasya halkı sayesinde ekmek kazandıklarını belirten Kodek, "Normalde bu şekilde karpuz satsaydık para koymaya yer bulamazdık. Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık, halkımızı sevindirerek tatlı bir şekilde sonlandırdık. Ömrümüz yeterse seneye yine dağıtacağıma söz veriyorum" dedi.