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0 TL'ye karpuz sırası! Sırrı ortaya çıktı: 5 dakikada tükendi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:38
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1
0 TL'ye karpuz sırası! Sırrı ortaya çıktı: 5 dakikada tükendi

Amasya'da semt pazarında yaşanan hareketlilik görenleri hayrete düşürdü. Bir pazarcı esnafının piyasa değeri 200 bin TL'yi bulan 10 tondan fazla karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıtacağını duyanlar pazara akın etti. Üçer gün arayla tezgaha açılan ve 0 TL'ye kapışılan karpuzlar sadece 5 dakika içinde tamamen tükendi.

 

2
0 TL'ye karpuz sırası! Sırrı ortaya çıktı: 5 dakikada tükendi

KAMYONETİN ETRAFINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Amasya İstasyon semt pazarında kamyonette yüklü karpuzların bedava dağıtılacağını öğrenen vatandaşlar, kısa sürede aracın etrafında yoğun bir kalabalık oluşturdu. Tezgahtaki sıradışı hareketliliğin sırrı ise pazarcı esnafının sezonu jestle kapatmak istemesiyle ortaya çıktı. Dağıtımın başlamasıyla birlikte tonlarca karpuz adeta kapışıldı ve kamyonetin kasası 5 dakika gibi kısa bir sürede bomboş kaldı.

 

3
0 TL'ye karpuz sırası! Sırrı ortaya çıktı: 5 dakikada tükendi

'SEZONU TATLI BİR ŞEKİLDE KAPATTIK'

Muş'tan getirttiği sezonun son ürünlerini satmak yerine halka ikram eden 32 yaşındaki pazarcı ve hal komisyoncusu Faruk Kodek, örnek davranışının nedenini anlattı. Yıllardır Amasya halkı sayesinde ekmek kazandıklarını belirten Kodek, "Normalde bu şekilde karpuz satsaydık para koymaya yer bulamazdık. Karpuz sezonuna tatlı başlamıştık, halkımızı sevindirerek tatlı bir şekilde sonlandırdık. Ömrümüz yeterse seneye yine dağıtacağıma söz veriyorum" dedi.

 

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0 TL'ye karpuz sırası! Sırrı ortaya çıktı: 5 dakikada tükendi

PAZARDA "HELAL OLSUN" SESLERİ

Ücretsiz karpuz dağıtımını sevinçle karşılayan pazar sakinleri ise hayırsever esnafa dualarla teşekkür etti. Duygularını dile getiren pazar alışverişindeki Nevin Karaböcek, "Helal olsun. Haldeki büyük esnaflarımızın da bu şekilde paylaşımlar yapmasını isteriz. Böyle 10 esnafımız çıksa Amasya'mızın sırtı yere gelmez" diyerek takdirini gizleyemedi.

 

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0 TL'ye karpuz sırası! Sırrı ortaya çıktı: 5 dakikada tükendi

PAZARCILAR DERNEĞİ'NDEN TEBRİK

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven de pazar alanındaki dağıtıma katılarak örnek bir davranışa imza atan dernek üyesini tebrik etti. Güven, pazar esnafının her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak Faruk Kodek’e bereketli ve hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

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