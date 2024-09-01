1,5 milyon mükellefe ‘Enflasyon’ muafiyeti geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

01 Eylül 2024 08:08 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:09

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

Kimi ismini gizledi, kimi tartışmaların fitilini ateşledi! İşte son 33 yılın vergi rekortmenleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini sevindiren bir karar imza attı. Yaklaşık 1.5 milyon mükellef geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı. Konuya ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BRÜT SATIŞTA 50 MİLYON TL ÜST SINIRI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, ilgili mevzuat doğrultusunda enflasyon düzeltmesi kapsamı dahilinde olup 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon TL’nin altında olan mükelleflerin, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmalarına gerek kalmadı.

Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise durum farklı. Bu kişilerde 2024 takvim yılında biten hesap dönemine ilişkin gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı uygulamada dikkate alınacak. Bu mükelleflerce 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerine ilişkin beyannamelerin ekine dönem sonu bilançoları dikkate alınmayacak.