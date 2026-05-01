BİM markette 1-8 Mayıs tarihleri arasında aktüel ürün indirimli tüm hızıyla sürecek. Elektronik ev ürünlerinden, kişisel bakım malzemelerine, dolaptan, ayakkabılığa, balkon masasından pijama takımına onlarca farklı ürün reyonlarda olacak. Çift Kişilik Pike 349 TL, Kol Çantası 369 TL, Desenli Porselen Pasta Tabağı 349 TL, 290 cc Su Bardağı 99 TL, Dikdörtgen Fırın Tepsisi 269 TL’den satışa sunulacak. Yapışmaz Kaplama Tava 899 TL, Homojen Pişirme Özellikli Wok Taka 999 TL, Tek Fiyat Emaye Ürünler 369 TL, Tava Seti 599 TL, Otomatik Temizleme Seti 1.290 TL, Bambu Mutfak Seti 119 TL, Bambu Çerezlik Seti 149 TL, Örme Hasır Sepet Çeşitleri 169 TL olacak. Saç Düzleştirici Maşa 899 TL, Saç Düzleştiricisi 499 TL, Led Işıklı Ayna ise 199 TL’den raflarda olacak. Şarjlı diş fırçası, oje kurutucu, ağız duşu, elektrikli topuk törpüsü gibi ürünler reyonlarda olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 1-8 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

HABERİN ÖZETİ 1-8 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Mini buzdolabı, dondurucu, elektrikli süpürge, dolap ve ayakkabılık satışa çıkıyor BİM markette 1-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ev ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok aktüel ürün indirimi devam edecek. BİM'de 1-8 Mayıs tarihleri arasında çift kişilik pike 349 TL, kol çantası 369 TL, desenli porselen pasta tabağı 349 TL, yapışmaz kaplama tava 899 TL, saç düzleştirici maşa 899 TL, led ışıklı ayna 199 TL'den satışa sunulacak. 8 Mayıs Cuma günü 65 inç 4K Qled HDR Google Televizyon 34.900 TL, 43 inç FHD Whale OS 10 Android Qled Televizyon 11.690 TL, 160 litre hacimli dondurucu 15.490 TL, Maraton Süpürge 11.900 TL olarak yer alacak. 1 Mayıs tarihli aktüel ürünler arasında Tam Otomatik Kahve Makinesi 16.990 TL, Şarjlı Dik Süpürge 11.990 TL, 50 inç Ultra HD QLED Google TV 15.900 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL bulunuyor. 18 parça porselen yemek takımı 1.690 TL, çift kişilik nevresim seti 849 TL, kadın pijama takımı 649 TL, katlanabilir elektrikli bisiklet 25.000 TL fiyatlarıyla raflarda olacak.

BİM 8 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç 4K Qled HDR Google Televizyon 34.900 TL

43 İnç FHD Whale OS 10 Android Qled Televizyon 11.690 TL

Mini Düzleştirici Tarama 2.990 TL

Mini Düzleştirici Tarak 599 TL

Saç Düzleştirici Maşa 2’si 1 Arada 899 TL

Saç Düzleştirici 999 TL

UV Sterilizatör Cihazı 349 TL

Siyah Nokta Temizleyici 399 TL

Led Işıklı Ayna 199 TL

Yüz Masaj Cihazı 699 TL

Manikür Pedikür Seti 299 TL

El Ayak Bakım Seti 269 TL

Elektronik Tırnak Oje Kurutucu 219 TL

Elektrikli Topuk Törpüsü 379 TL

Led Işıklı Cımbız 149 TL

Ağız Duşu 599 TL

160 litre Hacimli Dondurucu 15.490 TL

Maraton Süpürge 11.900 TL

Kapı Raflı Dondurucu 6.990 TL

Mini Buzdolabı 4.900 TL

Tezgah Altı Buzdolabı 5.900 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 849 TL

Dondurma ve Soğutma Makinesi 6.990 TL

Elektrikli Süpürge 3.750 TL

Temizleme Makinesi 4.900 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

Mega Blender 2.490 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.490 TL

3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık 1.690 TL

Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

Pratik Katlanabilir Balkon Masası 699 TL

Kadın Pijama Takımı 679 TL

Triko Ayakkabı 599 TL

Çift Kişilik Pike 349 TL

Kol Çantası 369 TL

Saat ve Bileklik Seti 329 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 349 TL

Dikdörtgen Fırın Tepsisi 269 TL

Yapışmaz Kaplama Tava 899 tl

Tek Fiyat Emaye Ürünler 369 TL

Bambu Mutfak Seti 119 TL

Silikon Kek Kalıbı 69 TL

Otomatik Temizleme Seti 1.290 TL

BİM 1 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Tam Otomatik Kahve Makinesi: 16.990 TL

Şarjlı Dik Süpürge: 11.990 TL

Toz Torbasız Süpürge: 6.490 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge: 5.490 TL

Ultra HD QLED Google TV (50 inç): 15.900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550 TL

Akıllı Telefon (4 GB / 128 GB): 9.990 TL

Android LED TV (32 inç): 6.250 TL

Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi: 3.500 TL

Hamur Yoğurma Makinesi: 3.490 TL

Mikrodalga Fırın (20 L): 2.950 TL

Inox Grill Tost Makinesi: 2.950 TL

Filtre Kahve Makinesi: 2.490 TL

Buharlı Ütü: 2.490 TL

Dijital Çay Makinesi: 2.250 TL

Doğrayıcı: 1.750 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 1.690 TL

Çay Makinesi: 1.590 TL

Mini Blender: 1.590 TL

Su Isıtıcı (Kettle): 1.490 TL

Ekmek Kızartma Makinesi: 1.390 TL

Kablolu Epilatör: 1.190 TL

Saç Kurutma Makinesi: 890 TL

El Blenderı: 590 TL

18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL

Döküm Tencere (20 cm): 1.490 TL

Çelik Karnıyarık Tenceresi (24 cm): 899 TL

Derin Tencere (22 cm): 899 TL

Fırın Tepsi Seti (2'li): 529 TL

Ayaklı Servis Tabağı: 499 TL

Tatlı Kasesi (6'lı): 449 TL

Çay Seti (12 Parça): 399 TL

Baharat Seti (Stantlı, 6'lı): 359 TL

Cam Kavanoz (Büyük): 299 TL

Çerezlik Seti (7 Parça): 299 TL

Akrilik Kalem Seti (12'li): 259 TL

Servis Seti (2'li): 219 TL

Büyük Salata Tabağı: 139 TL

Meşrubat Bardağı (3'lü): 129 TL

Desenli Tepsi: 99 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti: 849 TL

Rattan Koltuk (Geniş): 795 TL

Kadın Pijama Takımı: 649 TL

Yatak Örtüsü Çeşitleri: 379 TL - 449 TL

Rattan Koltuk (Standart): 329 TL

Çapraz Kadın Terlik: 249 TL

Basamaklı Tabure: 249 TL

Düğmeli Elbise: 299 TL

Havlu Çeşitleri: 105 TL - 165 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.000 TL

Sensörlü Çöp Kovası (20 L): 849 TL

Örme Organizer Sepet: 349 TL

Sıvı Sabunluk Seti: 339 TL

Şarjlı Su Pompası: 249 TL

BİM 5 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026