Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Euro tüm zamanların rekorunu kırdı: 1 Euro 40 lirayı geçti

Euro/TL'de yükselişler tüm hızıyla devam ediyor. Euro'daki yükselişler durdurulamıyor. 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 16:55

Döviz piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde özellikle Euro/TL paritesinde görülen sert yükselişler dikkat çekerken, tarihi seviyeler de aşılmaya başladı.

EURO/TL İLK KEZ 40 TL’Yİ AŞTI

Son yedi gündür kesintisiz devam eden yükseliş trendi, bugün yeni bir rekorla sonuçlandı. Euro/TL, tarihinde ilk kez 40 TL seviyesinin üzerine çıkarak zirvesini güncelledi.

DOLAR/TL DE REKOR TAZELEDİ

Yalnızca Euro değil, dolar da TL karşısında güçlü duruşunu sürdürüyor. Dolar/TL kuru, bugün 36,58 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar yeni zirvesini gördü! İşte euro, sterlin, dolar fiyatı ve 11 Mart döviz kurları
Dolar düştükçe altın zirve yapıyor

Sıkça Sorulan Sorular

Euro en yüksek kaçı gördü?
Euro/TL tarihte ilk defa 40,00 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi.
ETİKETLER
#döviz kurları
#rekor
#yükseliş
#Euro/tl
#Dolar/tl
#Tarihte Ilk Defa
#Türk Lirası
#Derin Kayıplar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.