Euro tüm zamanların rekorunu kırdı: 1 Euro 40 lirayı geçti

Euro/TL'de yükselişler tüm hızıyla devam ediyor. Euro'daki yükselişler durdurulamıyor. 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi.

Döviz piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde özellikle Euro/TL paritesinde görülen sert yükselişler dikkat çekerken, tarihi seviyeler de aşılmaya başladı.

EURO/TL İLK KEZ 40 TL’Yİ AŞTI

Son yedi gündür kesintisiz devam eden yükseliş trendi, bugün yeni bir rekorla sonuçlandı. Euro/TL, tarihinde ilk kez 40 TL seviyesinin üzerine çıkarak zirvesini güncelledi.

DOLAR/TL DE REKOR TAZELEDİ

Yalnızca Euro değil, dolar da TL karşısında güçlü duruşunu sürdürüyor. Dolar/TL kuru, bugün 36,58 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi.