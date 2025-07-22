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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

1 Euro'ya kiralık ev! İşte bu fiyata oturmanın şartları

Nüfus kaybıyla mücadele eden bu kasabada evler sembolik olarak 1 Euro’ya kiralanıyor. Restorasyon ve en az 3 yıl ikamet şartı bulunan projeyle yerel ekonomi ve yaşam canlandırılmak isteniyor.

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1 Euro'ya kiralık ev! İşte bu fiyata oturmanın şartları
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:51

'da nüfusu azalan Puy-de-Dôme'daki Ambert köyünde nüfus düşüşünü önlemek ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla evler 1 Euro'ya kiralanıyor.

1 Euro'ya kiralık ev! İşte bu fiyata oturmanın şartları

Ambert köyü, Paris ya da Akdeniz ve Atlantik kıyılarındaki kalabalık ve pahalı şehirlerin aksine, daha sakin ve uygun fiyatlı bir yaşam arayanlara hitap ediyor. Yaklaşık 6 bin 500 kişilik nüfusa sahip olan kasaba, Lyon’a 134 km, Bordeaux ve La Rochelle'e ise yaklaşık 475 km mesafede bulunuyor.

1 Euro'ya kiralık ev! İşte bu fiyata oturmanın şartları

1 EURO'YA KİRALIK KONUT

1 Euro'luk kiralık konut projesi kasabanın beş yıllık kalkınma planının bir parçası olarak kasabayı canlandırmak amacıyla başlatıldı. Geçmişte birkaç Fransız köyü de 1 Euro'luk evler satışa sunulmuştu. Özellikle de 2019'da Picardie bölgesinin kuzeyindekiler, oraya taşınmak isteyenlere 5 bin Euro teklif etmişlerdi.

1 Euro'ya kiralık ev! İşte bu fiyata oturmanın şartları

EN AZ 3 YIL YAŞAMA ŞARTI VAR

Ancak bu evlerin maliyeti aslında hiçbir zaman sadece bir Euro değil, çünkü evin restorasyonu için para harcamanız gerekiyor ve bu da gerçek maliyeti birkaç bin Euro artırıyor. Alıcıların mülklerin restore edilip yaşanabilir hale getirilmesi ve evleri belirli bir süre içinde yenilemeyi taahhüt etmeleri gerekiyor. Ayrıca, en az üç yıl orada yaşamaları da gerekiyor. masraflarını karşılamak için hibe ve düşük faizli kredi gibi destekler bulunuyor.

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ETİKETLER
#fransa
#tadilat
#köy
#Ambert
#1 Euro Ev
#Nüfus Azalması
#Yerel Ekonomi
#Ekonomi
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