1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Drone, akü takviye cihazı, kazanlı ütü ve araç içi ürünleri geliyor..

1 Kasım BİM market aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 1 Kasım pazar gününden itibaren BİM markette birçok ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak. 1 Kasım aktüel ürünler fırsatları arasında evlerinizde ihtiyaç duyduğunuz harika ürünler büyük indirimler ile listedeki yerlerini almış durumda. Bim Market avantajları ile 8 Kasım 2026 Pazar gününe kadar satışa sunulacak. Satışa çıkacak ürünler arasında Drone 7.250 TL, Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL, Motosiklet Brandası 590 TL, 2 lastikli motosiklet file antapad 399 TL, Kask arkası led ekran 1.390 TL, Motosiklet tozluk 499 TL, Dekoratif mini motor kaskı 799 TL, Motosiklet ıntercom sistemi 1.990 TL, Şarjlı led flaşör 129 TL, Kablosuz kompresör powerbank ve ışıldak 1.130 TL, Titreşim engelleyici telefon tutucu 799 TL

1 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ 2026

Drone 7.250 TL

Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL

Motosiklet Brandası 590 TL

2 lastikli motosiklet file antapad 399 TL

Kask arkası led ekran 1.390 TL

Motosiklet tozluk 499 TL

Dekoratif mini motor kaskı 799 TL

Motosiklet ıntercom sistemi 1.990 TL

Şarjlı led flaşör 129 TL

Kablosuz kompresör powerbank ve ışıldak 1.130 TL

Titreşim engelleyici telefon tutucu 799 TL



Araç içi çöp kovası 149 TL

Oto bel desteği 149 TL

Araç detay temizleme fırçası 119 TL

Araç içi bardak ve telefon tutucu 129 TL

Araç içi led aydınlatma 249 TL

Araç içi kaydırmaz ped 199 TL

LED ışıklı araç içi küllük 159 TL

Çok fonksiyonlu temizleme jeli 79 TL

Tekerlek etiketi ve sibop kapağı seti 79 TL

Araç bagaj lastiği 79 TL

Araç içi telefon tutucu ve askılık 1129 TL

Araç içi led göz 399 TL

Araç içi kapı aydınlatma 399 TL





Araç içi ayak altı aydınlatma 499 TL

Araç arkası led yazı şeridi 799 TL

Araç led ışık 199 TL

Teleskopik cam/ayna silecek 119 TL

Çocuk emniyet kemeri yastığı 399 TL

Oto koltuk kılıf seti 1.190 TL

Fonksiyonlu elektrikli araç içi süpürge 1.990 TL

Araç içi koltuk arkası organizer 229 TL





Araç içi koltuk arkası depolama çantası 249 TL

Oto bagaj düzenleyici organizer 699 TL

Araç içi kamera 1.190 TL

Araç içi telefon tutucu 199 TL

Araç içi bardaklık 199 TL

Çakmaklık şarj aleti 399 TL

Araç içi hava temizleyici 699 TL

Carplay/ Wireless Adaptörü 799 TL

Araç içi telefon tutucu 99 TL



Araç içi telefon tutucu 199 TL

Araç park sensörü 699 TL

Oto paspas 699 TL

IPL Lumea 10.250 TL

Kazanlı ütü 19.900 TL

Beyaz turbo cam ankastre set 11.550 TL

Siyah turbo cam ankastre set 11.250 TL

Ütü 3.990 TL

Şarjlı dikey süpürge 11.900 TL

Toz torbasız süpürge 7.900 TL

Yapay salon bitkileri 1.590 TL

Oyun çeşitleri