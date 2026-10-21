1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! Drone, akü takviye cihazı, kazanlı ütü ve araç içi ürünleri geliyor..

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İstanbul
1 Kasım BİM market aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 1 Kasım pazar gününden itibaren BİM markette birçok ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak. 1 Kasım aktüel ürünler fırsatları arasında evlerinizde ihtiyaç duyduğunuz harika ürünler büyük indirimler ile listedeki yerlerini almış durumda. Bim Market avantajları ile 8 Kasım 2026 Pazar gününe kadar satışa sunulacak. Satışa çıkacak ürünler arasında Drone 7.250 TL, Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL, Motosiklet Brandası 590 TL, 2 lastikli motosiklet file antapad 399 TL, Kask arkası led ekran 1.390 TL, Motosiklet tozluk 499 TL, Dekoratif mini motor kaskı 799 TL, Motosiklet ıntercom sistemi 1.990 TL, Şarjlı led flaşör 129 TL, Kablosuz kompresör powerbank ve ışıldak 1.130 TL, Titreşim engelleyici telefon tutucu 799 TL
Drone 7.250 TL
Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL
Motosiklet Brandası 590 TL
2 lastikli motosiklet file antapad 399 TL
Kask arkası led ekran 1.390 TL
Motosiklet tozluk 499 TL
Dekoratif mini motor kaskı 799 TL
Motosiklet ıntercom sistemi 1.990 TL
Şarjlı led flaşör 129 TL
Kablosuz kompresör powerbank ve ışıldak 1.130 TL
Titreşim engelleyici telefon tutucu 799 TL
Araç içi çöp kovası 149 TL
Oto bel desteği 149 TL
Araç detay temizleme fırçası 119 TL
Araç içi bardak ve telefon tutucu 129 TL
Araç içi led aydınlatma 249 TL
Araç içi kaydırmaz ped 199 TL
LED ışıklı araç içi küllük 159 TL
Çok fonksiyonlu temizleme jeli 79 TL
Tekerlek etiketi ve sibop kapağı seti 79 TL
Araç bagaj lastiği 79 TL
Araç içi telefon tutucu ve askılık 1129 TL
Araç içi led göz 399 TL
Araç içi kapı aydınlatma 399 TL
Araç içi ayak altı aydınlatma 499 TL
Araç arkası led yazı şeridi 799 TL
Araç led ışık 199 TL
Teleskopik cam/ayna silecek 119 TL
Çocuk emniyet kemeri yastığı 399 TL
Oto koltuk kılıf seti 1.190 TL
Fonksiyonlu elektrikli araç içi süpürge 1.990 TL
Araç içi koltuk arkası organizer 229 TL
Araç içi koltuk arkası depolama çantası 249 TL
Oto bagaj düzenleyici organizer 699 TL
Araç içi kamera 1.190 TL
Araç içi telefon tutucu 199 TL
Araç içi bardaklık 199 TL
Çakmaklık şarj aleti 399 TL
Araç içi hava temizleyici 699 TL
Carplay/ Wireless Adaptörü 799 TL
Araç içi telefon tutucu 99 TL
Araç içi telefon tutucu 199 TL
Araç park sensörü 699 TL
Oto paspas 699 TL
IPL Lumea 10.250 TL
Kazanlı ütü 19.900 TL
Beyaz turbo cam ankastre set 11.550 TL
Siyah turbo cam ankastre set 11.250 TL
Ütü 3.990 TL
Şarjlı dikey süpürge 11.900 TL
Toz torbasız süpürge 7.900 TL
Yapay salon bitkileri 1.590 TL
Oyun çeşitleri