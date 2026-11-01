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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:48

1 Kasım Sosyal medya yasağı geldi mi, sosyal medya yasağı gerçek mi, ne zaman gelecek? 15 yaş altı sosyal medya yasağı

15 yaş altındaki çocukların Instagram, Facebook, Twitter (X), TikTok gibi sosyal medya araçlarını kullanımını sınırlandıracak düzenleme 1 Kasım 2026 (bugün) itibariyle yürürlüğe girdi. Düzenleme sadece 15 yaş altını kapsamazken 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar ise belirli kısıtlamalarla hesaplarını kullanmaya devam edecek. Bugün yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinde öncelikli olarak yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulama zorunluluğu olacak. Sosyal medyada ortaya atılan “hesaplar kapatılacak” iddiasının ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. Yaş doğrulaması yapılması için verilen sürede yaşını doğrulamayna kullanıcılar hesaplarını kullanamayacak. Peki 1 Kasım Sosyal medya yasağı geldi mi? 15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman? İşte, düzenlemenin detayları…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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1 Kasım Sosyal medya yasağı geldi mi, sosyal medya yasağı gerçek mi, ne zaman gelecek? 15 yaş altı sosyal medya yasağı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:48

Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun ve daha güvenli hizmet alabilmesi için sosyal medya düzenlemesi hayata geçiriliyor. Sosyal medya platformlarında yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulaması bugünden itibaren zorunlu olacak. Düzenlemeyle beraber kullanıcıların kimlik ve kişisel bilgileri sosyal ağ platformlarıyla paylaşılmayacak sadece yaş şartınının sağlanıp sağlanmadığı bilgisi ileticilecek. Yaş doğrulamaıs işlemleri sadece mobil uygulaması üzerinden veya turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. 1 Kasım itibarıyla yeni sosyal medya hesabı açmaya hazırlananlar, 16 yaş altı çocuklar ve 15-18 yaş aralığındakiler ise sosyal medya hesaplarında bir kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Peki 1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi? İşte, sosyal medya düzenlemesinin detayları…

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

Sosyal medya araçlarından , , , Snapchat, Twitter (X) gibi platformları yakından ilgilendiren düzenleme uygulanmaya başlandı. 22 Nisan 2026 tarihinde kabul edilen yasanın uygulama yönetmeliği 10 Ekim’de yayımlanmıştı.

1 Kasım Sosyal medya yasağı geldi mi, sosyal medya yasağı gerçek mi, ne zaman gelecek? 15 yaş altı sosyal medya yasağı

Yönetmelikte, 15 yaş altına sosyal medya yasaklanması, yeni hesap açılmaması gibi bir madde yer almıyor. 15 yaş altındaki kullanıcılar yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak daha güvenli hizmet almaya başlayacak. Yalnızca yaş doğrulaması yapmayan kullanıcılar, sosyal medya hesaplarına giriş yapamayacak. Mevcut aktif hesapların doğrulanması için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre bulunuyor.

SOSYAL MEDYA YASAĞI GELDİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal medyada yönelik düzenleme 1 Kasım tarihi itibariyle uygulanmaya başladı. 1 Kasım tarihinden itibaren sosyal medya platformlarında yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulama zorunluluğu olacak.Kullanıcılar yaş doğrulama işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. 15 yaş altının, 15-18 yaş aralığındakilerin Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat vb. sosyal medya uygulamalarına giriş yapmasının yasak olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada bu düzenleme ilk etapta yeni açılacak hesapları kapsarken, mevcut aktif hesaplar için 31 Mart tarihine kadar doğrulama süreci bulunacak.

1 Kasım Sosyal medya yasağı geldi mi, sosyal medya yasağı gerçek mi, ne zaman gelecek? 15 yaş altı sosyal medya yasağı

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN?

15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Bu düzenlemede 15 yaş altı çocukların Instagram, Facebook, TikTok başta olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarına doğrulama olmadan giriş yapmaması anlamına geliyor. Mevcut olarak 1 Kasım tarihinden önce açılan hesaplar 31 Mart 2027 tarihine kadar sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. Bugünden itibaren açılan hesaplar ise doğrulama yapılmadan kullanılmayacak. 
 

1 Kasım Sosyal medya yasağı geldi mi, sosyal medya yasağı gerçek mi, ne zaman gelecek? 15 yaş altı sosyal medya yasağı

SOSYAL MEDYA DOĞRULAMASI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

e-Devlet şifreleri olan kullanıcılar turkiye.gov.tr adresinden veya alternatif olarak e-Devlet mobil uygulaması üzerinden kendi hesaplarına giriş yapacak. Sonrasında sağ üstte bulunan araba çubuğuna Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başlığı yaş doğrulama hizmeti yazarak eüDevlet üzerinden doğrulanan kimlik bilgilerini esas olarak yaş kontrolü yapacak.  Nüfus kayıtlarındaki doğum tarihi üzerinden kişinin 15 ve 18 yaş sınırlarını doldurup doldurmadığı belirlenecek. Ardınan kullanıcının 15-18 yaşını doldurup doldurmadığı belirlenecek ve kullanıcıların hangi yaş grubunda olduğunu gösteren kod oluşturulacak. Bu kodla beraber sorunsuz bir şekilde sosyal medya araçlarına giriş yapılabilecek.  Kod girildikten sonra ilgili platform, E-devlet’e “kod doğru mu” diye soracak ve iki taraflı doğrulama yapıldıktan sonra hesaba giriş sağlanacak.

1 Kasım Sosyal medya yasağı geldi mi, sosyal medya yasağı gerçek mi, ne zaman gelecek? 15 yaş altı sosyal medya yasağı
ETİKETLER
#tiktok
#ınstagram
#facebook
#E-Devlet
#Turkiye.gov.tr
#Ekonomi
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