1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın (1 Mayıs) özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl cuma gününe geliyor. Banka şubelerinde para transferi, kredi başvurusu, ödeme, yatırım ve kart işlemleri yapmaya hazırlananlar bankaların çalışma durumuna odaklandı. Cuma günü okullar, üniversiteler, noterler, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer birçok kamu kurumu kaplı olacak. Resmi tatil günlerinde özel ve kamu bankaları farketmeksizin bankalar kapalı oluyor. Borsa İstanbul’da bankaların çalışma durumuna uygun olarak hareket ediyor. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bankaların çalışma durumu…

normal şartlarda haftanın beş günü sabah saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle hizmet vermeyecek. Mobil / internet bankacılığıyla yapılamayan bazı işlemler doğrudan şubelerden gerçekleştirildiğinden banka çalışma günleri ve saatleri merak konusu oldu. Banka şubelerinden hesap açma/kapatma, hesap dökümü, fatura ödeme, vergi, harç ödemeleri, mevduat ile hesap işlemleri gerçekleştiriliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle birçok ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, bankaların çalışma bilgisi…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olması sebebiyle bankalar tam gün kapalı olacaktır.
Kamu bankaları (Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası) ve özel bankalar (Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Bank, Ing Bank, Denizbank, Anadolubank, TEB) 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecektir.
Resmi tatilin ardından hafta sonu da bankalar kapalı olacağından, şubeler tekrar 4 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacaktır.
Bankalar normal şartlarda haftanın beş günü sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
1 Mayıs resmi tatilinde bankalar dışında kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler, noterler, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, üniversiteler, okullar ve muhtarlıklar da kapalı olacaktır.
1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1 Mayıs tarihi resmi tatil olduğundan bankalar tam gün kapalı olacak. Kamu bankalarından olan Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası gibi bankalar hizmet vermeyecek.

Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Bank, Ing Bank, Denizbank, Anadolubank, TEB gibi bankalar 1 Mayıs’ta kapalı olacak.

Resmi tatilin ardından araya hafta sonu girdiği için cumartesi ve pazar günleri bankalar kapalı olurken şubeler tekrar hizmet vermeye 4 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

ÖZEL VE KAMU BANKALARIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’de resmi tatiller arasında yer alıyor. 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günlerde bankalar kapalı oluyor. Benzer şekilde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda da bankalar çalışmıyor.

1 MAYIS’TA KAPALI OLACAK KURUMLAR

Bankalar

Kargo firmaları

Nüfus müdürlükleri

Kaymakamlıklar

Belediyeler

Noterler

Eczaneler

Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocağı)

Üniversiteler

Okullar

Muhtarlıklar

YorumYORUM YAZ
