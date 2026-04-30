1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın (1 Mayıs) özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Bankalar normal şartlarda haftanın beş günü sabah saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle kamu kurumları hizmet vermeyecek. Mobil bankacılık/ internet bankacılığıyla yapılamayan bazı işlemler doğrudan şubelerden gerçekleştirildiğinden banka çalışma günleri ve saatleri merak konusu oldu. Banka şubelerinden hesap açma/kapatma, hesap dökümü, fatura ödeme, vergi, harç ödemeleri, mevduat ile hesap işlemleri gerçekleştiriliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle birçok ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, bankaların resmi tatil çalışma bilgisi…

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1 Mayıs tarihi resmi tatil olduğundan bankalar tam gün kapalı olacak. Kamu bankalarından olan Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası gibi bankalar hizmet vermeyecek.

Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Bank, Ing Bank, Denizbank, Anadolubank, TEB gibi bankalar 1 Mayıs’ta kapalı olacak.

Resmi tatilin ardından araya hafta sonu girdiği için cumartesi ve pazar günleri bankalar kapalı olurken şubeler tekrar hizmet vermeye 4 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

ÖZEL VE KAMU BANKALARIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’de resmi tatiller arasında yer alıyor. 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günlerde bankalar kapalı oluyor. Benzer şekilde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda da bankalar çalışmıyor.

1 MAYIS’TA KAPALI OLACAK KURUMLAR

Bankalar

Kargo firmaları

Nüfus müdürlükleri

Kaymakamlıklar

Belediyeler

Noterler

Eczaneler

Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocağı)

Üniversiteler

Okullar

Muhtarlıklar