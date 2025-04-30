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 | İrem Çınar

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz olacağını duyurdu.

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1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) resmi tatil kapsamında yer alıyor.
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