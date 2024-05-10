1 milyonu olana kapılar açılıyor: Yaz sezonu geldi, İstanbul'a yakın merkez dudak uçuklattı

10 May 2024 09:34 - Güncelleme : 10 May 2024 09:40

Yaz sezonunun gelmesiyle tatil bölgelerinde yazlık veya villalarda dudak uçuklatan fiyatlar ortaya çıkıyor. İstanbul’a yakın bölgelerde son günlerde fiyatlar daha fazla yükseldi. İstanbul, Bursa ve İzmir bölgelerine yakınlığı ile ilgi gören turizm merkezi Balıkesir’in Edremit Körfezi kiralık villa ve yazlıklarıyla dikkat çekiyor.

SEZONLUK FİYATLARDA ANİ YÜKSELİŞ

Bu villa ve yazlıkların kiraları zaman zaman 1 milyon liraya kadar yükseliyor.

Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var yılbaşından bu yana. Baya bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz duran. 2 artı 1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3 artı 1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani kiralar. Ama sezonluk kiralıklarda fiyatlarda anormal bir yükseliş var. Ve kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa kiraları 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da fiyat gibi 1 milyona kadar çıkıyor.”

300-350 BİN TL GÖZDEN ÇIKARILIRSA...

Fiyatların sezonluk 300 bin liradan başladığını ifade eden Emlakçı Arif Zeka “Sezonluk olarak kiralamak dersek 300-350 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz. ”dedi.

Bölgede konaklama için yeterli yatak sayısının olmadığına dikkat çeken Emlakçı Cihan Özkan “Yerli ve yabancı turistler çok fazla geldiği için villa ve dublex tarzında evler günlük olarak çok fazla kiralanıyor. Bunlar haftalığa da yayılmaya başladı. Hatta sezonluk olarak tutmaya başlandı. Nedenini otellerin yatak sayısının azlığından dolayı. Yeni yapılan otel yapılaşmaları var ancak şu an için bizim için yeterli değil.” dedi.